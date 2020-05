A BBTE két nyelvközpontjában is online vizsgázhatnak majd a diákok

Olvasói kérdés érkezett a Transindex szerkesztőségéhez, amelyben a diákok egy csoportját képviselő egyetemi hallgató elmondta, többeket foglalkoztat az a kérdés, hogy hogyan tehetik majd le a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgájukat a koronavírus idején.



A nyelvvizsgák esetében minden ugyanúgy zajlik, mint eddig: az időpontok és az anyagi kereteket nem változtak, ami különbözik, az a módszere, vagyis hogy valamilyen online felületen fog megtörténni, aminek a módszertana mostanában fog elkészülni – ismertette a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) álláspontját a Transindex megkeresésére Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese.



Soós Anna érdeklődésünkre elmondta, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem számára kötelező nyelvvizsgák ugyanúgy zajlanak majd le, mint az összes többi tantárgy esetében, vagyis az online térben. Ugyanakkor a BBTE két nyelvközponttal is rendelkezik, az ALPHA és a LINGUA nyelvközpontokkal. A két központ esetében most készül az a szabályozás, amely – a BBTE összes többi vizsgájához hasonlóan – online-ba viszi át a nyelvvizsgákat is. A meghirdetett időpontoknál a LINGUA és az ALPHA honlapján megtalálhatóak azok a lehetőségek, amelyekre jelentkezhetnek, akik vizsgázni szeretnének.



Az említett nyelvközpontok, bár a BBTE keretében működnek, viszont önálló nyelvvizsga központok lévén nemcsak a BBTE hallgatóit fogadják. Bármely más egyetem diákjai is jelentkezhet oda vizsgázni, bizonyos feltételek teljesítés mellett, mint a meghirdetett időpont betartása, a költségek kifizetése. (hírszerk.)

