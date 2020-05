Ötezer lejre bírságolták Tismăneanut a Facebook-bejegyzése miatt

Egyhangú döntést hozott az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), és 5000 lejre bírságolta meg Vladimir Tismăneanut, a marylandi egyetem professzorát, aki korábban egy kerítésen ülő varjakról készített fotót osztott meg közösségi oldalán, azzal a szöveggel, hogy „Ţăndărei-i reptér. Minden járat törölve”.



A professzor a bejegyzést később törölte és bocsánatot is kért miatta.



„Bocsánatot kérek a tegnap feltöltött helytelen, rasszista, és ami a legfontosabb, fájdalmat okozó mém miatt. (...) Amint rájöttem ennek rasszista töltetére, letöröltem (néhány perc alatt). Nem kifogás az, hogy nem Romániában élek, több kutatást kellett volna végeznem, és rá kellett volna jönnöm, hogy ez egyáltalán nem vicces. Semmilyen mentségem sincs. Tanulok ebből az esetből, a jövőben jobban odafigyelek" - írta az eset után Tismăneanu a Facebookon.



A CNCD indoklása szerint a bírság kiszabásakor az enyhítő és a súlyosbító tényezőket is figyelembe vették, éspedig hogy Tismăneanu az eset után törölte a bejegyzést és nyilvánosan bocsánatot is kért, de az is nyomott a latba, hogy mi volt az üzenet tartalma, mi volt a hozzá fűzött megjegyzés, valamint az a tény is, hogy a professzor a totalitárius rendszerek elemzésének szakértője. (G4media.ro/hírszerk.)

