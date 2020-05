Elfogadta a képviselőház: szabadnapokat kaphatnak a szülők az iskolai év végéig

Döntő házként, ellenszavazat nélkül fogadta el szerdán a képviselőház azt a tervezetet, amelynek értelmében a szülők szabadnapokat kaphatnak gyerekeik felügyeletére a szükségállapot vége és a tanév vége közötti időszakra.



A tervezetet a munkaügyi miniszter és Adrian Solomon, a munkaügyi bizottság elnöke ismertette.



A jogszabály értelmében egyik szülő szabadnapokat kaphat abban az esetben, ha szélsőséges időjárási viszonyok vagy más rendkívüli állapotok miatt ideiglenesen felfüggesztik az oktatást. Egyik módosítás értelmében 2020-ban az intézkedés hatálya kiterjed a szükségállapot utáni időszakra is, az iskolai év végéig.



A szociáldemokrata Adrian Solomon és az RMDSZ-es Csép Éva Andrea javaslatára a törvény előírásai a COVID-19 járvány indokolta valamennyi korlátozás feloldása dátumáig hatályban maradnak, de nem tovább, mint 2020. december 31-e.



Egy másik módosítás arra tér ki, hogy az intézkedés a 12 évnél kisebb, óvodába vagy iskolába járó gyerekek szüleire, valamint a 26 év alatti, fogyatékkal élő, valamely oktatási intézménybe járó fiatalok szüleire érvényes.



Nem jogosultak szabadnapokra azok a szülők, akiknek ideiglenesen felfüggesztették a munkaszerződését, vagy ha a másik szülő semmiféle, jövedelmet hozó tevékenységet nem folytat.



A törvény azt is előírja, hogy megfosztják az említett intézkedésben érintetteket a kedvezményektől, amennyiben nem tartják be a hatósági vagy lakhelyi karanténra vonatkozó szabályokat.(agerpres)

