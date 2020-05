Alkotmányellenes lenne a készenléti állapot bevezetése a jelenlegi formájában – véli a nép ügyvédje

Renate Weber szerint alkotmányellenes az, hogy a 2004/21-es sürgősségi kormányrendelet (mely a készenléti állapot bevezetését teszi lehetővé) olyan jogkörökkel ruházza fel a helyi közigazgatási egységeket (polgármesteri hivatalokat például), amelyek nem illetik meg ezeket.



Emiatt megtámadta az alkotmánybíróságon a jogszabályt. Amint egy közleményben kifejti: az emberek alapvető jogainak korlátozásáról csakis a parlament dönthet, a helyi önkormányzatok nem. Utóbbiak feladata mindössze a végrehajtás.



Azt is kifogásolja továbbá, hogy a szóban forgó sürgősségi kormányrendelet nem rendelkezik eléggé világosan, nem határozza meg kellő alapossággal és pontossággal, hogy tulajdonképpen mit is jelent a „készenléti állapot”.



Problémásnak tartja továbbá azt is, hogy nincs a jogszabályban időkorlátról szó a készenléti állapot kapcsán, melynek hosszabbításáról egyébként a helyi önkormányzatok dönthetnek.



„Emiatt előállhat az a helyzet, hogy ezek a helyi közigazgatási egységek akár állandó jelleggel korlátozzák az állampolgárokat alapvető jogaik gyakorlásában” – írja a közleményben.



Amint arról már beszámoltunk, Klaus Johannis államfő, illetve a kormánytagok bejelentése szerint május 15-től megszüntetik a szükségállapotot és helyette bevezetik a készenléti állapotot. Arról, hogy a készenléti állapot mit jelent, illetve hogy miben különbözik a szükségállapottól, itt írtunk bővebben. (g4media.ro, hírszerk.)



Fotó: Renate Weber Facebook-oldala

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!