Szoftverhiba miatt sokan nem tudták aláírni a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését

A Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés aláírás-gyűjtési időszaka utolsó napjaiban nagy örömmel és megelégedéssel tapasztalták a kezdeményezők, hogy a hajrában soha nem látott összefogás alakult ki, írja sajtóközleményében a Székely Nemzeti Tanács Sajtószolgálata.



A közlemény szerint napi közel százezer támogató aláírás azt jelzi, hogy – nem utolsó sorban a hatékony sajtókampány és mozgósítás következtében – május 7-ig sikerül teljesíteni az egymilliós kvótát, abban az esetben, ha a hátralévő utolsó két napban is fenn lehet tartani az intenzív mozgósítás ütemét.



„A megnövekedett aláírásszám egy rendszerszintű, ám nem mindenkinél megjelenő hibára is rámutatott. Többen jelezték ugyanis, hogy az internetes formanyomtatvány végén kötelező módon beírandó ellenőrző mezőn belüli (úgynevezett Captcha), betűkből és/vagy számokból álló kód négy karaktere mellett esetenként plusz karakterek is megjelentek a képen, amelyek beírását a rendszer hibás válaszként értékelte és a támogatás leadása sikertelen volt”-írják a közleményben.



A közlemény szerint az IT-szakemberek elemzése kiderítette, hogy szoftverhibáról van szó, a probléma oka az egyes böngészőkben (Chrome, Edge) elérhető automatikus fordítás funkció használata.



A Captcha funkció ugyanis az akadálymentes használat elősegítése érdekében lehetővé teszi, hogy a képen szereplő karaktereket egy automata felolvassa és a felhasználó a hallottakat begépelve bizonyítsa, hogy emberi felhasználó, írják.



A szervezők elmondása szerint ezt egy ikonra kattintva lehet aktiválni, ami a Captcha mellett található és egy kis hangszórót ábrázol.



„A Captcha mellett egy olyan ikon is található, amellyel új feladványt lehet kérni, ha a felhasználó nem biztos abban, hogy melyik betűket, illetve számokat látja a képen. Az egyes böngészőkben megtalálható automata fordítás funkció bizonyos nyelvek esetén ezt az ikont helybenhagyja, de bizonyos nyelvek esetén az ikont lecseréli annak azonosító címkéjére, ahogy az a programkódban meg van adva”- áll a közleményben.





A közlemény szerint a hibát a kezdeményező bizottság tagjai jelezték az Európai Bizottság illetékeseinél, illetve szakembereinél. A kezdeményezők szerint a nyilvánvaló szoftverhibáért, amely aláírások sokaságát tehette érvénytelenné, a felelősség teljes egészében az Európai Bizottságot terheli, annak minden technikai és jogi következményével együtt.



„Ezen felül további technikai kihívást jelentett a Bizottság által rendelkezésre bocsájtott aláírásgyűjtő szoftver számára, az utóbbi napokban jelentősen megnövekedett forgalom. Április 29-én, és május 2-án is kettő, illetve a túlzott adatforgalom miatt a honlap szervere egy-egy órára leállt, ami további ezres számban foszthatta meg a szervezőket támogató aláírásoktól. Ennek elkerülésére a szervezők a tegnapi napon jelezték a Bizottság informatikusainak, hogy az utolsó két napban várhatóan még ennél is nagyobb lesz az oldal látogatottsága, így tegyenek minden szükséges informatikai lépést, akár kiegészítő szerverek becsatolását, annak érdekében, hogy a véghajrában folyamatosan és zavartalanul lehessen elérni az Unió valamennyi országából a nevezett honlapot”-írják.



Ugyanakkor tájékoztatják a közvéleményt, hogy az aláírási időszak meghosszabbításáról, illetve átütemezéséről szóló igénylést az Európai Bizottság illetékesei még nem bírálták el, illetve az elbírálás eredményét nem közölte a szervezőkkel, így arra minden bizonnyal a május 7-i határidő lejárta után kerül sor.



Az aláírási hajrá mindezek ellenére folytatódik és arra kérnek minden támogatót, hogy a fent leírtak alapján járjon el az aláírás kapcsán.



A szervezők azt kérik a nemzeti régiók támogatóitól, hogy továbbra is segítség az aláírásgyűjtést minden lehetséges internetes eszköz segítségével. Kövessék nyomon és osszák meg a irdala.hu honlapon és a hozzá tartozó online felületeken elérhető tartalmakat, hogy az eddig rögzített határidőig, vagyis május 7-én, 24 óráig minél több aláírás gyűljön. (közlemény)

