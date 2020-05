Orban Orbánról: „Éhes veréb lisztről álmodik”

Szerdán reggel írtuk meg, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök Nagy-Magyarország térképet ábrázoló földgömbbel kívánt a történelemből érettségiző diákoknak sok sikert.



A fotó nem kerülte el a román sajtó figyelmét sem, estére pedig megszólalt Ludovic Orban miniszterelnök is, mondván: „éhes veréb lisztről álmodik" (vrabia mălai visează). Pontosabban a mălai kukoricalisztet jelent. Ez a román megfelelője a magyar "éhes disznó makkról álmodik" kifejezésnek, és a jelentése ugyanaz.



A miniszterelnököt megkérdezték arról is, mit szólna Marius Pașcannak, a Népi Mozgalom Pártjának képviselőjének azon felvetésére, hogy az RMDSZ-t törvényen kívül kellene helyezni.



"A nemzeti Liberális Párt a gondolatszabadság híve. Ez nem jelenti, hogy valaha is támogatna a Nemzeti Liberális Párt alkotmányellenes törvényeket, amelyek az alkotmányban való egységet veszélyeztetnék. Románia azon országok közé tartozik, amely az egyik legtöbb jogot biztosítja a kisebbségek számára. Emiatt elismernek minket Európában és nemzetközi szinten is. És nem hiszem, hogy szükség lenne ilyen lépésekre (azaz az RMDSZ törvényen kívül helyezésére - szerk.)" - mondta Orban. (hírszerk.)

