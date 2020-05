Érvénytelen bírságok ügye: Orban az alkotmánybíróságot, Ciolacu a kormányt hibáztatja

Az alkotmánybíróság nyilvánvalóan politikai döntést hozott a szükségállapot alatt kiszabott bírságok ügyében - nyilatkozta szerda esti sajtóértekezletén Ludovic Orban miniszterelnök.



Úgy értékelte: az alkotmánybíróság határozata összhangban áll azokkal a határozatokkal, amelyeket, akárcsak a Dragnea idejében, 'egy törvényszegő, rendkívül szűk réteg érdekében hoztak', és figyelmen kívül hagyja a lakosság 98% feletti "túlnyomó többségét", amely ebben az időszakban "felelősségteljesen" viselkedett.



'Ez a döntés olyan helyzetet eredményezhet, amelyben a hatóságok már nem tudnak kiszabni bírságot a szükségállapot alatt bevezetett szabályok megsértése miatt. Megdöbbent ez a döntés, amelynek egyértelműen politikai jellege van" - hangoztatta Orban.



Véleménye szerint az alkotmánybíróság határozata 'egy felkérés a törvények megsértésére'.



Ciolacu: lebénulhatnak a bíróságok



A kormánynak azonnal intézkednie kell a bírságok ügyében, mert a bíróságokat lebéníthatja a több százezer per - jelentette ki szerda este Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke, miután az alkotmánybíróság helyt adott a a szükségállapot szabályainak áthágása miatt kirótt büntetések összegére vonatkozó óvásnak.



Ciolacu azt mondta: felhívták a figyelmet a katonai rendeletek törvényességével kapcsolatos problémákra, de a kormány 'erővel lépett közbe', és megbírságolt 300 ezer polgárt. Emiatt most sürgősen megoldást kell találnia, hogy 'a bíróságok tevékenységét ne bénítsa meg több százezer per'.



Meglátása szerint a kormánya a költségvetésbe keletkezett lyukakat a bírságokból befolyó pénzzel akarta kitömni.



Az alkotmánybíróság helyt adott szerdán a Nép Ügyvédje által benyújtott óvásnak, amelyet a szükségállapot szabályainak áthágása miatt kirótt büntetések összegére vonatkozó sürgősségi kormányrendelet ellen nyújtott be. (agerpres)



