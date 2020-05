USR-s képviselő: összejátszott a PSD és az RMDSZ, hogy ne vizsgálják a magyar revizionistákat

Lucian Stanciu Viziteu USR-s képviselő szerint a Román Hírszerző Szolgálatot (SRI) felügyelő parlamenti bizottság ülésén a testület RMDSZ-es és PSD-s tagjai összejátszottak annak érdekében, hogy leszavazzák az általa előterjesztett javaslatokat.



A Bákó megyei képviselő a közleménye szerint azt szerette volna elérni, hogy a SRI válaszoljon hivatalosan arra a kérdésre, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), az Új Magyar Gárda, illetve a Betyársereg aktív-e még Románia területén. Továbbá azt is meg akarta volna tudakolni, hogy ezek a szervezetek kapnak-e direkt vagy indirekt módon támogatást valamelyik államtól, és hogy miféle revizionista célokat követnek.



A képviselő szerint ily módon fény derülhetett volna arra, hogy milyen mértékű fenyegetést jelentenek az etnikai színezetű szélsőséges megnyilvánulások, túl azon, hogy a magyar hivatalos személyek milyen nyilatkozatokat tesznek és milyen „imperialista zászlókat” mutogatnak.



Mint kifejtette, nem járt sikerrel, mert a bizottságban többséget alkotó PSD-s és RMDSZ-es képviselők közös frontba tömörültek és leszavazták az indítványait. „A SRI működését felügyelő bizottság politikai célokat követ. A vezetőit nem az igazság kiderítése érdekli, hanem annak elfedése, a céljuk pedig az, hogy továbbra is politikai platformként használják a testületet” – fejtette ki Viziteu.



A képviselő kijelentette: az egész gyűlés nem volt más, mint egy politikai színjáték, amelynek egyetlen célja Klaus Johannis államfő befeketítése volt.



Amint arról beszámoltunk, kedden azért ült össze a SRI működését felügyelő parlamenti bizottság, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogy Klaus Johannis kapott-e a SRI-től olyan jellegű információkat, amik alapot adhattak az Erdély tervezett elcsatolásával kapcsolatos kijelentéseihez.



Mint ismeretes, az államfő múlt héten beszélt arról, hogy „míg ők a vírus ellen harcolnak”, addig a PSD azért harcol, hogy Erdélyt a magyaroknak adja. Johannis azt is megkérdezte a PSD elnökétől, hogy mit ígért neki ezért cserébe Orbán Viktor magyar miniszterelnök.



A bizottság végül megszavazta, hogy a Román Hírszerző Szolgálat nyújtson be jövő hétre egy tájékoztatást a bizottság felé, amelyben közlik, hogy szolgáltattak-e olyan információkat, amelyek az államelnöknek alapot adhattak az említett nyilatkozatok megtételére. (adevarul.ro, hírszerk.)







Fotó: Lucian Stanciu Viziteu Facebook-oldala

