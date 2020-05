Vela: május 15. után szabadon el lehet hagyni a településeket. Orban: Nem!

Ha te is megörültél volna Marcel Vela szerda esti bejelentésének, miszerint május 15-e után mindenki oda mehet az országban, ahova akar, akkor most el kell szomorítanunk, ugyanis Ludovic Orban miniszterelnök bejelentette, hogy ez egyáltalán nincs így.



A belügyminiszter kijelentésére reagálva a miniszter kijelentette, hogy egyáltalán nem utazhatnak szabadon a román állampolgárok a települések határán kívül a szükségállapot lejárta után, és azt is elmondta, hogy egyelőre elemzik a helyzetet. A miniszterelnök szerint az ügyben közel sem született még végleges döntés, mivel a járványügyi kockázatot figyelembe kell venni és az új szabályokat várhatóan csak május 14-én jelentik majd be.



A miniszterelnök egyébként korábban arról beszélt, hogy május 15-e után, bizonyos esetekben megengedett lesz a települések közötti közlekedés. Ezek közé tartoznak többek között a szolgálati utak, a rokonlátogatások és a mezőgazdasági tevékenységek végzése. (hírszerk./hotnews.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!