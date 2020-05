Valószínűleg csak kültereken engedélyezik az istentiszteletek és misék megtartását

Valószínűleg zárt terekben nem lesz engedélyezett az istentiszteletek, misék megtartása, hanem azokat várhatóan a templomon kívül kell majd lebonyolítani - mondta csütörtökön Ludovic Orban.



"Amikor engedélyezett lesz majd az istentiszteletek, misék megtartása, ezeket akkor sem lehet majd zárt térben tartani. Valószínűleg a templomon kívül kerül sor rájuk. Különben is jön a nyár, és így megfelelőek lesznek erre a körülmények. Természetesen így is be kell majd tartani a fizikai távolságot, maszkot kell majd viselni és a többi intézkedést is be kell majd tartani' - mondta a miniszterelnök.



Orban ismét elmondta, hogy a korlátozások feloldása fokozatosan, kéthetes periódusonként történik majd, ezekben az időszakokban pedig figyelmesen követik a lazítás járványtani hatását. (agerpres)

