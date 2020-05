A kormány 150 millió lejből vásárol táblagépeket a rászoruló diákoknak

A kormány 150 millió lejt különít el, hogy táblagépeket vagy laptopokat vásároljon azoknak a diákoknak, akik anyagi okok miatt nem férnek hozzá technikához, hogy online kapcsolatot tudjanak tartani az iskolával - nyilatkozta a tanügyminiszter.



A tárca két éves internetbérletet is biztosít.



Anisie elismerte, hogy az oktatási rendszer nem volt felkészülve ilyen kihívásra.



A technikát a minisztérium vásárolja meg és osztja szét a megyei tanfelügyelőségeknek.



Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a Romániai Máltai Szeretetszolgálat Nagybányai fiókszervezete és a Magyar Szülők Szövetsége is kampányt indított, amely során azokon a diákokon akarnak segíteni, akik nem rendelkeznek olyan elektronikus eszközökkel otthon, amik nélkülözhetetlenek az online oktatásban való részvételhez. (agerpres)

