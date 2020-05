Benkő Erika: 30 évet léptünk vissza a politikai diskurzust illetően Romániában

Mérhetetlen hangvételű vitát szült a román politikai pártok körében az RMDSZ-nek a közigazgatási kódex kapcsán benyújtott tervezete. Az elmúlt három évben sok visszásságot láttam a román parlamentben, de a szerdai online plenáris ülés mindent felülírt – fogalmazott Benkő Erika képviselő.



Pénteki online sajtótájékoztatóján a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es képviselő kiemelte, megdöbbentő volt több órán keresztül végighallgatni azt a rengeteg ferdítést, hazugságot és rosszindulatot, amit a politikai pártok szónokai megfogalmaztak. A letorkolás, a primitív hangnemű kioktatás jellemezte a szerdai ülést. A pártok szabadjára engedték a legvérmesebb nacionalista szónokaikat, lincshangulat volt.





„A harsány és agresszív magyarellenesség egyértelműen tapintható volt még az éteren keresztül is. A pártok szónokai versenyeztek, hogy ki szapulja és támadja jobban a magyarságot, vérengzéseket emlegettek a negyvenes évekből, amikor szerintük a magyarok románokat mészároltak. Visszatérő téma volt a magyar revizionizmus, s hogy Orbán Viktor és Budapest támadást intézett a román állam szuverenitása ellen. Az abszurditás talán akkor érte el tetőpontját, amikor a képviselőház elnöke bejelentette, az elkövetkezőkben korlátozni kell a képviselők jogait, hogy azok ne terjeszthessenek elő olyan tervezeteket, amelyek megkérdőjelezik a román nemzetállam jellegét. Ez a szándék súlyosan sértené a parlamentáris demokrácia alapvető elveit. Szokatlan és aggasztó az is, hogy 16-17 éves tervezeteket vesznek elő erődemonstráció képpen a parlamentben, például egy kolléga jelezte, hogy az egyik bizottságban napirendre tűzték a 2003-ban beterjesztett levéltári törvényt” – emelte ki Benkő Erika.Hozzátette: „Nem szabad megijednünk, meg kell mutatnunk, hogy továbbra is élni akarunk a parlamentáris demokrácia minden eszközével annak érdekében, hogy közösségünk politikai, kulturális és nyelvi céljairól, érdekeiről beszéljünk. Nem várhatja el senki tőlünk azt, hogy erről lemondjunk. A román pártok szerdán sajnos nyilvánvalóvá tették azt a tényt, hogy külső, nemzetközi nyomás nélkül még dialógusra sem hajlandóak a magyar közösség jogos elvárásairól, ezért az elkövetkezőkben még intenzívebb külpolitikai tevékenységet kell folytatnunk. Jómagam továbbra is az Európa Tanács fórumain fogom ismertetni az aggasztó romániai folyamatokat, melyeket Johannis elnök felelőtlen magatartása váltott ki.”A képviselő szerint Romániának el kell döntenie, hogy egy huszonegyedik századi modern állam akar lenni, mely felelősségtudattal szembenéz azzal a valósággal, hogy a területén tömbben él egy nagyszámú nyelvi és nemzeti kisebbség, melynek határozott elképzelései vannak a közösségi jövőt illetően, vagy pedig visszatér a huszadik század agresszív nacionalizmusának a legsötétebb pillanataihoz. (