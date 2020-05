Elköltöztetik a Tusnádfürdőre fényes nappal bejáró medvét

A hatóságok kérésére át fogják helyezni egy másik területre azt a medvét, amely majdnem minden nap lelátogat a nappali órákban Tusnádfürdőre és a település utcáin kószál élelmet keresve. A helyi hatóságok várják a környezetvédelmi minisztérium ilyen irányú engedélyét.



Albert Tibor tusnádfürdői polgármester az AGERPRES hírügynökségnek elmondta, egy három éves medvéről van szó, amelyet valószínűleg anyja hozott a környékre, és hagyott itt az idén, mivel nem fél az emberektől, és csak napközben járkál a település utcáin.



"Az üzletekbe, szállodákba is be akart már menni, nem fél, anyja valószínűleg sokat járt vele emberek között. Nem okozott nagy károkat, csak megijeszti az embereket. Kértem a környezetvédelmi ügynökséget, hogy helyezzék át egy másik területre" - mondta Albert.



A Hargita megyei környezetvédelmi ügynökség megerősítette, hogy kérte a minisztériumtól a medve áthelyezését egy másik vadgazdálkodási területre.



Az ügynökség arról is beszámolt, hogy idén tavasszal, május 8-áig összesen 26 vadkár-esetet regisztráltak Hargita megyében. Ezekből 22-t medve, egyet farkas, hármat pedig vaddisznó és szarvas okozott.



A legtöbb káresetet Székelyudvarhely és Székelykeresztúr térségében regisztrálták. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!