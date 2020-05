Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat: kiszorítanák a magyar ügyeket!

A képviselőház és a szenátus házszabályának módosítását javasolja a Szociáldemokrata Párt (PSD), úgy, hogy az elkövetkezőkben ne terjesszék elő megvitatásra az olyan törvénytervezeteket, amelyek Románia nemzetállam jellegét érintik. Ezzel gyakorlatilag kiszorítanák a magyarok által javasolt regionális fejlesztési közpolitikákat az ország törvényhozásából - hívja fel a figyelmet a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat.



Amennyiben a törvénymódosítás érvénybe lép, az egyben azt is jelenti, hogy a parlamentbe ezután nem lehet többé benyújtani Székelyföld autonómia-statútumát, annak ellenére, hogy nem veszélyezteti az ország függetlenségét és egységes nemzetállam jellegét, illetve a területi integritását. Antal Árpád, a Székelyföldi Önkormányzati Tanács elnöke rámutatott, a szólásszabadság és az alkotmány által szavatolt törvénybeterjesztési jogával minden parlamenti képviselőnek tudnia kell élni. Az a demokrácia durva megsértése és alkotmányellenes, ha a parlament eldöntheti, hogy egy törvényjavaslatot beiktat vagy sem.



Marcel Ciolacu, a párt elnöke erről azt követően beszélt, hogy a képviselőház vita nélkül leszavazta az anyanyelvhasználati törvény megerősítését. Az RMDSZ tervezete azokat a nyelvhasználati jogokat is tartalmazta, amelyeket kihagytak a közigazgatási kódex tavaly nyáron sürgősségi kormányrendelettel hatályba léptetett változatából, illetve további, magyar szempontból fontos kiegészítéseket is javasolt.



Törvényjavaslatával az RMDSZ egyebek mellett azt szerette volna elérni, hogy ne csorbuljanak a magyar közösség szerzett, érvényben lévő jogai azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya a 20 százalékos nyelvhasználati küszöb alá csökken a jövő évi népszámláláskor, a helyi tanács pedig dönthessen úgy, hogy bár nem kötelező, de az adott kisebbség nyelvén is kiírja a település nevét.



Klaus Iohannis elnök múlt heti magyarellenes megnyilvánulását követően folyamatos támadások érik a romániai magyar közösséget és annak jogos követeléseit, amelyek korlátozása érdekében, a legnagyobb ellenzéki párt kész lemondani a parlamenten belüli demokratikus eljárásokról. Ez elfogadhatatlan, hiszen egy demokratikus jogállamban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy akár a kisebbségek anyanyelvhasználati jogát, akár egy régió autonómiáját a parlamentben meg lehessen vitatni.



A Traian Băsescu volt államelnök által alapított parlamenti párt betiltaná az RMDSZ-t



Marius Pașcan, a Népi Mozgalom Párt frakcióvezetője, arra kérte Klaus Iohannis elnököt és Ludovic Orban miniszterelnököt, hogy nyilvánítsa törvényen kívülinek a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyik Facebook bejegyzésében sok sikert kívánt a történelem érettségire készülő diákoknak. A bejegyzéshez csatolt fotón egy földgömb van előtérben, ahol Magyarország 19. századi ábrázolása látszik, ami kiváltotta számos román politikus nemtetszését.



A román politikai elit az elmúlt tíz napban egymást túllicitálva folyamatosan kijátsza a „magyar kártyát”, megpróbálva elvonni a figyelmet arról, hogy az ország kormánya nem tud megfelelő döntéseket hozni a járvány okozta gondok orvoslására, valamint a hibás döntései miatt kialakult gazdasági válság kezelésére - áll a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat heti hírlevelében, amelyet angol nyelven is kiküldenek, hogy felhívják a nemzetközi közvélemény figyelmét a székelyföldi, erdélyi magyarság által elszenvedett diszkriminációra és különböző jogtiprásokra. (közlemény/hírszerk)

