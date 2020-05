Vincze Loránt: információim szerint az EB a határidőket meghosszabbítja

Az RMDSZ üdvözli a Kárpát-medencei magyar összefogást, amelynek köszönhetően több mint egymillió aláírás gyűlt össze a Székely Nemzeti Tanács által indított, a nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezés támogatására. A Szövetség aktív szerepet vállalt a kezdeményezés népszerűsítésében és az aláírások gyűjtésében: áprilisban közel 150 ezer, papíron összegyűjtött aláírást adott át a kezdeményezőknek.



Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta: „Székelyföld, Partium és valamennyi, európai kisebbségek által lakott régió nagyobb figyelmet, gazdasági támogatást érdemel az uniós forrásokból. Ezeket a régiókat értékteremtő közösségek lakják, sajátos nyelvvel és kultúrával, gazdasági és társadalmi felzárkóztatásuk közös cél. Ezért az RMDSZ európai kapcsolatai mozgósításával a kezdeményezés sikerén fog dolgozni.”



Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője Brüsszelben már március 17-én azzal a kéréssel fordult Vera Jourova alelnökhöz és Ilze Juhanosne főtitkárhoz, hogy a koronavírus-járvány miatt hozott megszorító intézkedések miatt az Európai Bizottság hosszabbítsa meg a futó polgári kezdeményezések határidejét.



Az európai polgári kezdeményezések parlamenti jelentéstevői minőségében Vincze Loránt közölte: „Az Európai Bizottság megértette, hogy méltányos meghosszabbítani az aláírásgyűjtések határidejét, hiszen a kijárási tilalom közepette nem volt lehetőség az aláírásgyűjtéseket megfelelően népszerűsíteni. Információim szerint a jövő hét végéig az EB olyan intézkedést kezdeményez, amely a határidőket meghosszabbítja. Ezt az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie.”



Az RMDSZ EP-képviselője reményét fejezte ki, hogy a második aláírásgyűjtési időszakkal a nemzeti régiók védelmében indított kezdeményezés esetében az egymillió aláírás mellett a másik érvényességi feltétel is teljesül, és a még hiányzó négy tagállamból is összegyűl a minimális aláírásszám. (rmdsZ-tájékoztató)



Kiemelt kép: SZNT

