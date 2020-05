Arafat: minden kórháznak fel kell készülnie a járvány második hullámára

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztályának vezetője, Raed Arafat pénteken úgy nyilatkozott, egy idő után nehéz lesz "COVID-os" és "nem COVID-os" kategóriákba sorolni a kórházakat, és minden egészségügyi intézménynek alkalmazkodnia kell majd az új helyzethez.



Pénteken egy konferencián arról kérdezték a katasztrófavédelem vezetőjét az újságírók, hogy tervezi-e a COVID-19 támaszkórházak számának csökkentését.



Arafat azt felelte, az esetek számának csökkenésével a támaszkórházak visszatérnek a régi kerékvágásba, de egy idő után már nem fognak különbséget tenni "COVID-kórházak" és "non-COVID-kórházak" között, minden kórháznak fel kell készülnie a járvány második hullámára.



Hozzátette, a legtöbb sürgősségi osztály már módosított a betegfogadás menetén a járvány kezdete óta, például nem engedik, hogy lázas, légzési nehézségekkel küzdő személyek más betegekkel érintkezzenek. Egyes módosított betegfogadási módszereket állandósítani kell, és fel kell készülni, hogy többen fognak jelentkezni sürgősségi ellátásra, mint eddig - mondta még Arafat.



A sürgősségi eseteket fogadó osztályok (UPU) legalább felének korszerűsítésre van szüksége, jelentette ki Raed Arafat.



Arafat a bukaresti Bagdasar-Arseni kórház épülő sürgősségi osztályát látogatta meg pénteken Daniel Băluţă 4. kerületi polgármester kíséretében.



A korszerűsítések egy része már elkezdődött, többnyire európai uniós alapokból a fejlesztési tárcán keresztül, de a társfinanszírozásokba beszállnak a helyi önkormányzatok és az egészségügyi minisztérium is, mondta Arafat.



A katasztrófavédelem vezetője szerint fel kell készíteni ezeket az egységeket minél több páciens fogadására. Azt is elmondta, ebben az időszakban a sürgősségre érkező páciensek száma országszerte jelentősen csökkent, de ez egy idő után változni fog.



Május 15-e után a kórházak ismét egyre több olyan beteget fogadnak majd, akik "nem jelentenek sürgősségi esetet" - mondta. Arafat szerint a szükségállapot lejártával a kórházak több beteg fogadására lesznek képesek, de megtörténhet, hogy kevesebb pácienst tudnak ellátni, mint a járvány előtt, hiszen a fizikai távolságtartásra vonatkozó előírások a kórházon belül is érvényesek lesznek. Egy négyágyas szobában tehát valószínűleg csak két pácienst lehet majd elhelyezni. A kórházak biztonságos működése érdekében minden egészségügyi intézmény esetében járványtani szakember fogja kidolgozni a betegellátás menetét.



Azt is elmondta, a COVID-19 járvány előtt az ország sürgősségi osztályai naponta 12-15 ezer pácienst fogadtak, ez jelenleg 5-6 ezerre esett vissza, de a szám ismét növekedhet. (agerpres)



