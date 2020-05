Tanügyi szakszervezet: ha lesz ősszel második hullám, lehet be kell fagyasztani a tanévet

A tanügyben dolgozók szakszervezete arra hívja fel a figyelmet, hogy ha ősszel a koronavírus-járványnak újabb hulláma lesz, és az oktatási rendszer továbbra sem lesz felkészülve az online oktatásra, akkor be kell fagyasztani a 2020-2021-es tanévet.



2.824.594 diák élete teljes mértékben megváltozott az utóbbi hónapokban, otthon tanultak, ki amennyire tudott. Az órák online zajlottak, de nem mindenki tudott bekapcsolódni. Minden három gyermekből egynek hiányzott az online oktatásba való bekapcsolódáshoz szükséges technikai felszerelése egy áprilisban készített felmérés szerint. Ebben a kontextusban hogyha ugyanígy online kellene folytatni ősszel is az oktatást, nem vagyunk felkészülve - nyilatkozta a Mediafaxnak Simion Hăncescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Föderációja (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) elnöke.



A megoldás az lenne, ha az oktatási minisztérium beazonosítaná azokat a családokat - és azokat a tanárokat is -, akiknek nincs tabletjük vagy számítógépük, és sürgősen mindenki számára beszerezné az online oktatáshoz szükséges eszközöket.



A tanárok attól tartanak, hogy ha az online oktatás időszaka elhúzódik, és nem lesz hozzáférése sok diáknak ehhez az oktatási formához, akkor a 2020-2021 tanévet be kell fagyasztani. (mediafax)



