Közzétették a korlátozások lazítása után bevezetendő intézkedéscsomag tervezetét

Közzétették szombaton az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) honlapján a korlátozások május 15-ei lazítása után bevezetendő intézkedéscsomag tervezetét.



A szükségállapot után tervezett intézkedéseket tartalmazó dokumentum a insp.gov.ro honlap Közlemények mappájában tanulmányozható.



Az érdekeltek észrevételeit és javaslatait a propuneri.relaxare@ms.ro e-mail címre várják.



A javaslat értelmében a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz az arcot eltakaró maszk viselése, erre a célra az egészségügyi maszk helyett, akár egy sálat is lehet használni.



A tömegközlekedési járműveken az az utaslétszám nem haladhatja meg a tömegközlekedési eszköz utasszállító kapacitásának a felét, továbbá az utasoknak arra is vigyázniuk kell, hogy legkevesebb egy méterre legyenek egymástól.



Csak a sofőr felőli első ajtó használható felszállásra a legkevesebb két ajtóval rendelkező járműveken, leszállásra a többi ajtót lehet igénybe venni.



A hotelek kinyithatnak, ugyanakkor a hozzájuk törtöző éttermek, bárok, cukrászdák, kávézok még nem. A szállodák vendégeinek a szobájukban kell elfogyasztaniuk a megrendelt éltet. Ajánlják, hogy ehhez egyszer használatos evőeszközöket biztosítsanak.



Zárva kell további intézkedésig maradniuk a szállodákhoz tartozó játszótereknek, a szaunáknak és az úszómedencéknek, ugyanúgy, ahogy a fitnesz-szolgáltatásoknak is szünetelniük kell még, és a szállodai lifteket egyszerre csak két vendég veheti igénybe. A liftet használó vendégeknek is kötelező maszkot, vagy arcot eltakaró sálat viselnie.



A szállodai szobákat az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott vírusölő szerekkel kell fertőtleníteni, az eddigieknél gyakrabban. Amennyiben az egyik szállodavendégről kiderül, hogy fertőzött, úgy a hotelnek a teljes fertőtlenítés időszakáig zárva kell maradnia.



A vizsgafelkészítőkre visszatérő diákok és tanárok számára is kötelező a maszkviselés, és - ahogyan azt korábban már belebegtették - egy tanteremben legfeljebb 10 tanuló tartózkodhat, a felkészítők pedig nem tarthatnak 3 óránál tovább, és kötelező óránként egy 10 perces szünet, amelyet úgy kell megszervezni, hogy egyszerre maximum két 10 fős diákcsapat legyen szüneten . A felkészítők előtt a tantermeket kötelező fertőtleníteni és legalább fél óráig szellőztetni.



A krónikus beteg tanulók és diákok nem vehetnek részt a felkészítőkön, továbbá azok sem, akik 65 évesnél idősebb személlyel laknak egy háztartásban.



Az iskola területére csakis kézfertőtlenítés és lázmérés után lehet belépni, és csakis akkor, ha nincsenek megfázásra jellemző tünetek.



A diákoknak kötelező egymástól legalább egy helynyi távolságra ülniük egymástól, ezt a szabályt fogják alkalmazni a záróvizsgák esetében is.



A tervezet kitér a templomok helyzetére is, ahol négyzetméterenként legfeljebb egy ember tartózkodhat, és nekik is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk vagy sál viselése.



A templom bejáratánál alkoholos fertőtlenítőszert kell kihelyezni, amit a belépés előtt a híveknek is kötelező használniuk. A légúti megbetegedések tüneteit mutató hívek nem léphetnek be a templomba.



A szépségszalonok (fodrászat, manikűr, pedikűr és kozmetika) szolgáltatásai csak előzetes időpont-egyeztetéssel vehetők igénybe, hogy ne legyenek várakozó személyek a helyiségben.



Minden kliensnek legkevesebb négy négyzetméter hely kell hogy rendelkezésére álljon, és tartaniuk kell a kétméteres távolságot egymás között.



A bejáratnál lázat mérnek, és akinek 37 Celsius-fok fölött van a testhőmérsékletet, nem léphet be a szalonba. Belépéskor a kézfertőtlenítés is kötelező, az ehhez szükséges kellékekről a szolgáltatónak kell gondoskodnia.



'Az alkalmazottaknak állandó jelleggel kesztyűt és maszkot kell viselniük, a munkaeszközöket és a munkafelületeket minden ügyfél után fertőtleníteni kell' - írja a tervezetben.



Ugyanakkor a személyzet által használt védőmaszkokat legtöbb négyórás időközönként cserélni kell, a kesztyűket minden ügyfél után fertőtlenítik, a helyiséget legfeljebb kétoránként kiszellőztetik.



(hírszerk./(agerpres))



Hírünk frissül!



Nyitókép: Piqsels

