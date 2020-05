A PSD szóvivője is megszólalt Orbán Viktor Nagy-Magyarországot ábrázoló földgömbje kapcsán

Lucian Romaşcanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD)szóvivője egy szombati sajtóértekezleten elítélte elítélte Orbán Viktor miniszterelnök szerdai gesztusát, aki - a magyarországi történelem érettségi apropóján- Nagy-Magyarország térképét töltötte fel Facebook-oldalára és azt mondta: ezeknek a térképeknek 'a könyvtárakban van a helyük', mert csak frusztrációt és széthúzást okoznak. A magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzésére egyébként még szerdán reagált román kollégája, Ludovic Orban, aki annyit fűzött az esethez, hogy „éhes veréb lisztről álmodik" (vrabia mălai visează). Arról is beszámoltunk, hogy a horvát elnök sem értékelte Orbán Viktor érettségiző diákoknak szánt üzenetét.



A szombati sajtóértekezleten a PSD szóvívője közölte, hogy a párt készen áll akármelyik parlamenti párt képviselőivel tárgyalni az ország fejlesztéséről.

Úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány időszaka 'nem alkalmas' bizalmatlansági indítvány benyújtására, de amennyiben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 'továbbra is elhanyagolja' Románia valós érdekeit, a PSD 'abba a helyzetbe kerül', hogy ezt a lépést is meg kell fontolnia.

Elmondta: 'könnyen megtörténhet', hogy egyszerű indítványt nyújtsanak be Violeta Alexandru munkaügyi miniszter ellen, aki teljesen helytelen módon járt el, késett a kényszerszabadságra küldöttek támogatása, stb.

Hozzátette: Bogdan Aurescu külügyminiszternek is számot kell adnia arról, hogy a tárca miként támogatta a határokon túl munkát vállaló román állampolgárokat.



A PSD szóvivője azt kérte a kormánytól, mondja meg, hogy milyen alapon készül korlátozni az állampolgárok jogait és szabadságait a vészhelyzet alatt.



Úgy fogalmazott: miután az államfő és a miniszterelnök elkövetett egy alkotmányellenes hibát, és most fizetheti vissza a bírságokat, szerencsés lenne, 'ha nem csinálnának egy még nagyobb ostobaságot'.



Emlékeztetett: az alkotmány szerint az emberi alapjogokat csak a parlament által elfogadott törvénnyel lehet korlátozni. (agerpres)



