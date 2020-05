Vadászni, horgászni, edzőtáborba lehet menni május 15-től, de tüntetésre és koncertre még ne készüljünk!

A nap folyamán már beszámoltunk róla, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) honlapján közzétették a korlátozások május 15-ei lazítása után bevezetendő intézkedéscsomag tervezetét.



A csomagban a legtöbbek által érdekelt rész az lehet, hogy milyen indokkal lehet majd elhagyni azt a települést, ahová a lakcímünk szól, vagy ahol végigültük a szükségállapotot. Az intézkedéscsomaghoz egyébként az érdekeltek észrevételeit és javaslatait is várják a propuneri.relaxare@ms.ro e-mail címre.



A mostani tervezet szerint el lehet majd hagyni a települést olyan sporttevékenységek végzése végett, mint a túrázás, hegymászás, szaladás, vadászat, horgászat, biciklizés stb. Ezeken a tevékenységeken egy csoportban legtöbb 3 ember vehet részt.



Ezek mellett engedélyeznék a családi rendezvények megszervezését is egy bizonyos számú résztvevővel (még nem tudni pontosan hány), betartva a szociális távolságtartás szabályait.



El lehet hagyni a települést bevásárláshoz, az autó szervizeltetéséhez és egyéb gépjármű-karbantartási műveletek elvégzéséhez is, és olyan tevékenységekért is, amelyeket nem lehet a lakóhely területén elvégezni. Továbbra is engedélyezettek azok az utazások, amelyeket vészhelyzet miatt kell megtenni.



Azok az okok, amelyek miatt még a szükségállapot alatt is megengedtek voltak az utazások, továbbra is érvényesek: ide tartozik a gyermek- illetve beteggondozás, egészségügyi kezelés, temetés, mezőgazdasági tevékenységek elvégzése, munkavégzés stb.



Az intézkedéscsomag szerint az élsportolók részt vehetnek az edzéseken, illetve az edzőtáborokban, természetesen az előírások szigorú betartása mellett. Ezeket a táborokat egy kívülről elkülönített központban szervezhetik meg számukra, és mind a be- illetve kilepés előtt a résztvevőknek át kell esniük egy koronavírus-teszten, ahol negatív eredményt kell produkálniuk ahhoz, hogy a részvétel engedélyezett legyen. A táborban a csapatorvos kell felügyelje az egészségügyi állapotukat.



A múzeumok is megnyithatják kapuikat, de ott is kötelező a maszkviselés, valamint a gyakori fertőtlenítés és a higiéniai feltételek biztosítása.



A bevásárlóközpontokban megnyithatnak azok az üzletek, amelyeknek a bejárata kültérre nyílik. Az alkalmazottak itt kötelesek maszkot viselni, amit 4 óránként ki kell cseréljenek, és biztosítani kell mindenki számára kézfertőtlenítő szereket.



Továbbra is tilos a találkozók, tüntetések, koncertek vagy egyéb kültéri rendezvények megrendezése. Tilos a kulturális-, tudományos-, cirkuszi-, sport-, vallási- és szórakoztató események zárt térben történő megrendezése, ugyanúgy, ahogyan szerencsejátékokat sem lehet zárt térben tartani.



A bárok, éttermek, kávézók továbbra is zárva maradnak, de kinyithatnak azok az üzlethelyiségek amelyek közvetlen kijárást biztosítanak a kültérre.



Az intézkedéscsomag tervezetének további részleteiről ITT írtunk.



(Adevărul/hírszerk.)



