Frissítve: Kivizsgálják a PSD elnökét miután az élőben közvetített sajtótájékoztatóján rosszul lett

Rosszul lett Marcel Ciolacu, Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke a Facebookon élőben közvetített vasárnapi sajtótájékoztatóján.



A PSD ügyvivő elnöke épp a kormány intézkedéseit bírálta és saját válságkezelő programját szerette volna bemutatni, amikor szédülésre utaló jeleket mutatott, ezután hirtelen teljes testében rázkódni kezdett és a pulpitust magával rántva, majdnem elájult.







Ciolacut mielőtt elesett volna sikerült elkapnia a jelenlévőknek, viszont a sajtótájékoztatót nem tudta már folytatni, így rosszulléte után társai támogatásával elhagyta a helyszínt. A PSD székházából már a saját lábán távozott, majd autóba szállt.



Update (1): Mint később kiderült, innen Ciolacu a katonai kórházba ment kivizsgálásra, ahol koronavírusra is letesztelték.



Eredetileg mentőt hívtak, viszont ezt visszamondták, mert, mint Dr. Bogdan Opriţa a Mediafaxnak nyilatkozta, úgy gondolták, nincs szüksége rá.



A koronavírus-fertőzés mellett az orvosok stroke-ra is gyanakodtak, így több féle kivizsgálást elvégeztek Marcel Ciolacun, mint például az agyi CT-t, elektrokardiogram, vérvizsgálat és kardiológiai vizsgálatok.



Update (2): Bár még rövid ideig várni kell az orvosi vizsgálat eredményeire, a PSD szóvivője, Lucian Romaşcanu szerint Ciolacu nem koronavírusos, mert a politikuson eddig nem észleltek tüneteket (a koronavírus tünetmentes is lehet – szerk. megj.). Állítását azzal indokolta, hogy a PSD ügyvezető elnöke mindeddig egészséges volt és inkább az elmúlt hónapok nehézségei okozhatták a rosszullétét, amit a PSD székházban lévő hőség és kevés levegő tetőzött.



