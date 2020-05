Az új egészségügyi miniszternek is eszébe jutott nemzeti szintű tesztelést kezdeményezni

Nemzeti szintű tesztelésre kerülhet sor Romániában, amely önkéntes alapon történne az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közreműködésével. A tesztelésre három hónappal a koronavírus kezdete után, június 1. után kerülhet sor – jelentette be az Europa Fmben az egészségügyi miniszter.



Korábban Victor Costache, volt egészségügyi miniszter próbálkozott hasonlóval. Ő azt nyilatkozta, hogy egész Bukarestet és minden nagyobb város minden lakóját le fogják tesztelni koronavírusra. Ezt követően másnap beadta a lemondását, amit Ludovic Orban, kormányfő és Klaus Johannis, államfő készséggel el is fogadott.



Nelu Tătaru az Europa Fm műsorában vasárnap arról beszélt, hogy meg szeretnék tudni a nemztei szintű tesztelés által, hogy mikor lesz vége a koronavírus járványnak, azaz hány százalékban estek már át a fertőzésen és lettek feltehetően immunisak rá (a betegség után 90-93 százalékban lettek immunisak az emberek – szerk. megj.). Ehhez köthető az is, hogy csak ennyi idő elteltével lépnék ezt meg, mint mondta, mert úgy számítják, hogy június 1-re már a lakosság java része már átesett a vírusos fertőzésen.



Hangsúlyozta, azért is szeretnék letesztelni igény alapján a lakosságot, mert a koronavírus első hulláma még nem ért véget és bár a fertőzések ma is alacsony számot mutattak, de ez abból is ered, mert kevés tesztet végeztek például szombaton, ami az új esetek számára is hatással van. Hozzátette, a nemzeti tesztelés költségvetése a szerológiai vagy molekuláris vizsgálatoktól is függ, mert bizonyos területeken kisebb, máshol nagyobb a járvány mérete. (hírszerk./europafm)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!