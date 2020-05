Koronavírus: 970 fölött a romániai áldozatok száma

Frissítés: Újabb tizenegy koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 972-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Négy férfi és hét nő elhalálozásáról számoltak be, ők 37 és 96 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 89 éves, Iaşi megyei nő, egy 60 éves, Bihar megyei nő, egy 72 éves, Temes megyei nő, egy 49 éves, Ialomiţa megyei férfi, egy 73 éves, Bákó megyei nő, egy 96 éves, Suceava megyei nő, egy 37 éves, Brassó megyei férfi, egy 72 éves, Vrancea megyei nő, egy 77 éves, bukaresti férfi, egy 82 éves, Vrancea megyei nő és egy 82 éves, bukaresti férfi.



Valamennyien más betegségekben is szenvedtek.(agerpres)



-------------------------------

Újabb kilenc koronavírus-fertőzött elhalálozását jelentette vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS), ezzel 961-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma.



Hét férfi és két nő elhalálozásáról számoltak be, ők 52 és 80 év közöttiek voltak.



Meghalt egy 74 éves, Neamţ megyei férfi, egy 80 éves, Neamţ megyei férfi, egy 79 éves, Kolozs megyei férfi, egy 80 éves, Kolozs megyei férfi, egy 74 éves, Maros megyei férfi, egy 52 éves Argeş megyei nő, egy 72 éves, Botoşani megyei férfi, egy 80 éves, Suceava megyei férfi, és egy 61 éves, Iaşi megyei nő.



Valamennyien más betegségekben is szenvedtek(agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!