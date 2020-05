Florea „alattomosan rendelte el” a Víkend-telepen lévő ballon lebontását, állítja a marosvásárhelyi RMDSZ

Marosvásárhely polgármestere önmagát is fölülmúlta azzal, hogy a járványt kihasználva alattomosan, anélkül, hogy bárkit is tájékoztatott volna elrendelte a Víkend-telepen lévő ballon lebontását, írja sajtóközleményében az RMDSZ Marosvásárhelyi frakciója.



A közlemény szerint látva a szülők és edzők felháborodását hétfőn 11 órára személyes találkozóra hívta őket a polgármesteri hivatalba, ahelyett, hogy mindenki által követhető módon, az interneten szervezett volna valós közmeghallgatást.



„Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója értetlenül áll a polgármester döntése előtt. Nemrégiben még tanácsadójával közösen a vízi sportok megmentőjeként akarták magukat feltüntetni. Igazunk volt akkor amikor azt mondtuk, hogy képmutatás az, amit tesznek”-írják.



A közlemény szerint az RMDSZ és a tanácsosok minden évben megszavazták a Víkend-telepen és hozzátartozó ballon fenntartásához szükséges pénzösszeget. Májusig egyetlen egy alkalommal sem jelezték a nyilvánosság felé, hogy gond lenne ennek finanszírozásával. Továbbá a hétfői napon az RMDSZ frakciója beadvánnyal fordult a város polgármesteréhez, magyarázatot követelve döntéséért valamint kérték a ballon azonnali újra üzembe helyezését.



A közlemény szerint Dorin Florea nemcsak a fedett medence tekintetében rendkívül felelőtlen, hanem orvosként járványügyi szempontból is az, hiszen 20 embert csődített össze a polgármesteri hivatalba, pusztán azért, hogy zárt ajtók mögött félemlíthesse meg az érintetteket. Nem tartva be a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírásokat.



„Bízunk benne, hogy az állam illetékes hatóságai elvégzik a szükséges kivizsgálást. Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciója szerint a ballonra akkor is szükség van, ha befejezik és átadják a Május 1 strand helyére épülő olimpiai uszodát, hiszen a víkendtelepi fedett medence fontos szolgáltatást biztosít a város lakósságának” - írja sajtóközleményében az RMDSZ Marosvásárhelyi frakciója. (közlemény/hírszerk.)

