Orban: a templomokban a korlátozások feloldása után sem lehet misét tartani

Semmi szín alatt nem tarthatnak (a hívek részvételével történő szerk. megj.) miséket és istentiszteleteket a templomokban a korlátozások lazítása után sem, mondta hétfő este a Digi 24 televíziócsatornának adott interjúban Ludovic Orban.



A miniszterelnököt arról kérdezte beszélgetőpartnere, hogy felmerült-e az istentiszteletek, misék templomokban való megtartásának engedélyezése. 'Semmi szín alatt!' - válaszolta Orban.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) honlapján szombaton közzétették a korlátozások május 15-ei lazítása után bevezetendő intézkedéscsomag tervezetét. Ezekről ITT és ITT olvashatsz részletesebben.



A tervezet szerint a templomokban - a korlátozások feloldása után- négyzetméterenként legfeljebb egy ember tartózkodhat, és nekik is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk vagy sál viselése.



A templom bejáratánál alkoholos fertőtlenítőszert kell kihelyezni, amit a belépés előtt a híveknek is kötelező használniuk. A légúti megbetegedések tüneteit mutató hívek nem léphetnek be a templomba, áll a tervezetben. (hírszerk.)



Nyitókép: Piqsels

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!