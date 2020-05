Nyugodtan hívhatjuk a 112-őt, ha a metrón valakin nincs maszk és tüsszent, állítja a belügyminiszter

Marcel Vela belügyminiszter azt mondta hétfő este egy, George Buhnici Youtube-csatornáján tartott beszélgetésben, hogy az állampolgárok tárcsázhatják az 112-es segélyhívót, amennyiben azt látják, hogy valaki mellettük a metrón nem visel maszkot, nincs eltakarva az arca és tüsszent is.



A belügyminiszter szerint a főváros minden metrólejárónál lesznek rendőrök, de az 112-es segélyhívót is nyugodtan lehet tárcsázni, mivel büntetőjogi eljárást kockáztat az, aki május 15-e után nem visel maszkot, amikor tömegközlekedési járművön utazik.



A belügyminiszter szerint egyelőre csak arról tárgyaltak, hogy a metrókon felügyeljék a hatóságok, hogy az emberek betartják-e a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, az egyéb tömegközlekedési járművek helyzetével kapcsolatban nem született ilyen döntés, de biztos benne, hogy találnak megoldást arra a problémára is, és bízik az emberek ítélőképességében és abban is, hogy nem kell katonai felügyelet alá helyezni az egész országot.



Állítása szerint az állampolgárok hősiesen viselkedtek az elmúlt hónapokban és elégedett azzal is, ahogyan húsvétkor és május elsején viselkedtek, és bízik benne, hogy a korlátozások feloldása után is tisztában lesznek az azzal, hogy milyen szabályokat kell betartaniuk. A belügyminiszter ugyanakkor elismerte azt is, hogy bizonyára már a szülőknek is rengetek problémát okoz, hogy gyermekeiket bent tartsák a lakásba. (Adevărul/hírszerk.)

