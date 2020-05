Benyújtották a törvényjavaslatot, amely eltörölné a kijárási tilalom megszegéséért kirótt bírságokat

A közösen képviselőházi többséggel bíró Szociáldemokrata Párt (PSD), a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Pro Románia kezdeményezte azt a törvényjavaslatot amely törölné a szükségállapot ideje alatt - a katonai rendeletek miatt - kirótt bírságokat, valamint lehetőséget teremtene arra, hogy visszakapják a pénzüket azok, akiket megbüntettek a kijárási tilalom szabályainak áthágásáért, és ki is fizették a büntetésüket.







Ahogyan arról mi is beszámoltunk, helyt adott nemrégiben az alkotmánybíróság (CCR) a Nép Ügyvédje által benyújtott óvásnak, amelyet a szükségállapot szabályainak áthágása miatt kirótt büntetések összegére vonatkozó sürgősségi kormányrendelet ellen nyújtott be az ombudsman. Ennek értelmében érvénytelenek a kijárási tilalom megszegéséért kiosztott bírságok.



Augustin Zegrean az alkotmánybíróság egykori elnöke ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy akik már kifizették a bírságot, de nem felbeleztek ellene, és már lejárt a fellebbezési határidőnek kiszabott 15 nap, azok a személyek már semmiképpen sem fogják visszakapni a befizetett bírság összegét.



A mostani szabályozásra azért lenne szükség a kezdeményezők szerint, hogy a megbírságolt személyeknek ne kelljen egyenként kérniük a bíróságoktól az alkotmányellenesen rájuk kiszabott bírságok érvénytelenítését, hanem az a törvénnyel egyszerűen semmisnek nyilvánítanák.



A mostani javaslat lehetőséget teremtene a befizetett bírságok visszaigénylésére is, ugyanakkor kitér arra is, hogy, akiket az otthoni elkülönítés vagy az intézményes karantén szabályainak megszegéséért bírságoltak meg, azoknak ne töröljék el a büntetését, ugyanúgy érvényesek továbbá azok a bírságok is, amelyeket közrend megsértéséért róttak ki a hatóságok a szükségállapot ideje alatt.



Mint ismeretes, április 3-án emelték meg a kijárási tilalom megszegéséért járó büntetések összegét 2 ezer és 20 ezer lej közötti összegre, addig az időpontig 100 és 5 ezer lej között mozgott a bírság értéke, de meg lehetett úszni mindössze 50 lej (a minimális összeg fele) befizetésével, ha a megbírságolt ezt 15 napon belül megtette.



Az alkotmánybíróság döntése után Ludovic Orban miniszterelnök bejelentette, hogy mostantól csak a bírságot megemelő kormányrendelet előtti összegre büntethetnek meg a rendőrök. (G4Media.ro/hírszerk.)

