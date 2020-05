Az ortodox egyház hallani sem akar a műanyag kanállal való áldoztatásról

Éles hangnemben bírálta a Román Ortodox Egyház (BOR) és annak vezetője, Daniel pátriárka a kormány azon javaslatát, miszerint a korlátozások feloldása után a híveket műanyag, egyszer használatos kanállal áldoztassák, amit csak egy hívőnél használnak, és egyelőre hagyjanak fel a hagyományos, arany vagy aranyozott kanállal történő áldoztatással.



A kormány javasolja, hogy a szertartásokat a papok nyílt téren tartsák meg, ahol a hívek maszkban jelenthetnek meg és bizonyos szociális távolságtartást is javasolnak. Az ortodoxok egyházat a jelek szerint az nem zavarja, hogy - a kormány javaslata értelmében -, szűrni kell a szemmel láthatóan beteg híveket és hogy kerülni kell az ikonok és szent tárgyak csókolgatását, valamint kézfertőtlenítőket kell elhelyezni a templomokban, de az áldoztatási szertartás megváltoztatásával nem tudnak kiegyezni.



A kormány erre vonatkozó javaslatára elutasító hangnemben válaszoltak, és kijelentették, hogy az államnak nem lehet beleszólása abba, hogy a papok miként áldoztassanak. Arra hivatkoznak, hogy egyeztettek a külföldi ortodox egyházakkal is, de sehol sem használtak műanyagkanalat az áldoztatásnál.



Még a járvány kezdetén hatalmas felháborodást váltottak ki azok a videofelvételek, amelyeken az látszott, hogy az ortodox pópák tömegével áldoztatják egy kanálból a híveiket, miközben a kormány már nagyban arra kérte az embereket, hogy lehetőleg még az egymással való találkozást is kerüljék. (hírszerk.)

