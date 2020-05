Jegyet kell venniük a kolozsvári nyugdíjasoknak, ha korán reggel szeretnének buszozni

A kolozsvári önkormányzat kedden elfogadott egy határozatot, miszerint a nyugdíjasoknak is jegyet kell váltaniuk a városi tömegközlekedési eszközökre, ha reggel 6:30 és 08:30 között szeretnék használni azokat. A rendelkezés csak munkanapokon érvényes, továbbá felfüggesztésre kerül akkor is, amikor iskolai szünidő van. Az intézkedés lényege, hogy elkerüljék a reggeli zsúfoltságot a járműveken.



A Știri de Cluj információi szerint a polgármesteri hivatal kedden emellett az intézkedés mellett egy sor más, a tömegközlekedésre vonatkozó határozatot is elfogadott. Ezek szerint május 15 után minden tömegközlekedést használó polgárnak kötelezően maszkot kell viselnie, tovább a járművekre a felszállás csak az első ajtón történhet meg. Ez a rendelkezés azért érdekes, mert jelenleg a kolozsvári buszokon a legelső, tehát a járművezetőhöz legközelebb eső ajtót egyáltalán nem lehet használni, sőt, a járvány miatt az első sorban lévő székekre sem szabad leülniük az utasoknak.



A tömegközlekedést használóknak igyekezniük kell, hogy legalább 1,5 méteres távolságot tartsanak be egymástól (kérdés, hogy ezt miként oldják majd meg - szerk. megj).



A polgármesteri hivatal úgy tudja, hogy a városban 1000 és 1500 közé tehető azoknak a száma, akik jövedelem nélkül élnek, ezért számukra megpróbálnak valamilyen módon ingyenesen egészségügyi maszkokat biztosítani. (Știri de Cluj /hírszerk.)

