Őszig biztosan nem módosítják a kerettantervet, a tanulók lezárásának módszertanán most dolgoznak

A szenátus tanügyi szakbizottsága online meghallgatásra kérette Monica Anisie tanügyminisztert, aki a tárca eddigi döntéseiről, illetve az elkövetkezendő hetek, hónapok terveiről beszélt - erősítette meg Facebook bejegyzésében Novák Csaba-Zoltán, RMDSZ-es szenátor, a felsőház oktatási bizottságának alelnöke.



Mint írja, számos észrevételt és javaslatot továbbítottak a minisztérium számára, valamint bíznak abban, hogy figyelembe fogják venni.







Amit a tárca vezetője biztosan ígért, hogy a minisztérium az elkövetkezendő hetekben gyakorlatba ültet egy középtávú cselekvési tervet, amelynek része, hogy az online oktatáshoz szükséges eszközökkel nem rendelkező diákokat ellássák, a tanfelügyelőségek javaslatai alapján 250 000 gyerekről van szó, ez a szám még bővülhet menetközben. A szenátor javaslata volt, hogy ezt a programot terjesszék ki a pedagógusok körében is. Az oktatók számára egyébként felkészítőket szerveznek az online oktatáshoz, illetve segédanyagokat is készítenek.



A képességvizsga és az érettségi nem marad el, azokat a közegészségügyi előírásoknak megfelelően tartják meg, a vizsgázók megfelelő védőfelszerelést kapnak - mondta el Anisie, majd hozzátette, a vizsgákra való felkészítők június elején indulnak. A szenátor bejegyzése szerint a bizottság kérte, hogy aki nem vehet mindezeken részt, az online is követhesse.



Ami az egyetemeket illeti, a tárcavezető szerint kiscsoportos foglalkozásokra lesz lehetőség, amennyiben így dönt az egyetem vezetősége.



Monica Anisie kiemelte továbbá, a kerettantervet most nem módosítják, erre esetleg ősszel kerül sor, ha indokolt. A manuale.edu.ro oldalon elérhetőek a tankönyvek pdf formátumban , ezt igyekeznek folyamatosan bővíteni.



A szenátor bejegyzése szerint elhangzott azon ígéret is, hogy tesznek a rendszer debürokratizálása érdekében.



"Szó volt még a jegyadásról, a tanulók lezárásáról, a beiratkozásról, az ún. vokacionális iskolákba történő felvételiről, az érdemfizetésekről, és a válasz: dolgoznak a módszertanon" - írja a szenátor. (hírszerk.)

