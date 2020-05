A szenátus jogi bizottsága nagyot csavart a vészhelyzetet szabályozó törvénytervezeten

A nagyrészt PSD-s tagokból álló jogi bizottság kedden módosította a kormány vészhelyzetet tárgyaló törvényjavaslatát. Ennek alapján a vészhelyzet bevezetését a kihirdetésétől számított 5 napon belül a parlamentnek is jóvá kell hagynia, máskülönben a vészhelyzeti állapot megszűnik – tájékoztat a digi24 portál. A tervezet kapcsán a végleges döntéshozó a képviselőház.



A módosítások között szerepel, hogy a vészhelyzet alatt az egészségügyi miniszter nem nevezhet ki és nem is bocsáthatja el a kórházak vezetőit, ő csupán koordinálhatja az egészségügyi egységek működését, valamint a járvány megelőzésére vonatkozó intézkedéseket.



Érdekesség, hogy a módosítások szerint a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett a vészhelyzet alatt is kinyithatnak majd a teraszos vendéglátóegységek.



A bizottság törölte azt a cikkelyt, amely lehetővé tenné a közalkalmazottak munkájának beleegyezés nélkül történő felfüggesztését, valamint a szükségállapot értelmében egyszerűsített, közlés nélküli közbeszerzés lehetőségét is felfüggesztették.



Egyebek között azt is tartalmazza a módosított tervezet, hogy a vészhelyzet alatt a megyei vagy helyi szintű önkormányzatok finanszírozhatják a fitnesz-és sportklubokat, valamint a hatóságok kötelesek lesznek maszkokat biztosítani a külföldön alkalmazott munkásoknak.



A személyi igazolvány és egyéb dokumentumok érvényessége továbbra is érvényes marad, egészen a vészhelyzet utáni 90 napig. (digi24, hírszerk.)



