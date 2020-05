A koronavírusban elhunyt romániaiak közel 90 százalékának egy másik betegség is csökkentette a túlélés esélyeit

A koronavírus-fertőzésben elhunyt romániai áldozatok 89,3%-ának legalább még egy másik betegsége is volt, ami csökkentette a túlélés esélyeit - derül ki az Országos Közegészségügyi Intézet keretében működő Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ jelentéséből.



A jelentés szerint május 4-e és 10-e között a koronavírusos esetek 37,5%-át Neamţ, Suceava, Bákó, Galac megyében, illetve Bukarestben jegyezték.



A halálesetek 38%-a Galac, Szeben, Suceava, Maros megyében és Bukarestben következett be.



Az összesítés arra is kitér, hogy minden hetedik fertőzött egészségügyi alkalmazott.



Az elhalálozások 76,6%-a a 60 év fölötti diagnosztizált betegek sorában következett be. A koronavírusos halottak 60,8%-a férfi.(agerpres)

