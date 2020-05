A szülők a szükségállapotot követő időszakban is vehetnek ki szabadnapot gyerekeik felügyeletére

Döntő házként fogadta el a képviselőház szerdán a kormány 2020/41-es sürgősségi rendeletét, amely kimondja, hogy a szülők szabadnapokat vehetnek ki gyerekeik felügyeletére a szükségállapot lejárta után is.



A minden frakció által támogatott és ellenszavazat nélkül elfogadott tervezet kiterjeszti az eredeti jogszabály hatályát a vakációkra is, amennyiben a szünidő alatt szükségállapot van érvényben.



A jogszabály értelmében egyik szülő fizetett szabadnapokra jogosult, ha a szükségállapot alatt ideiglenesen felfüggesztik oktatást; és ez a szükségállapot idejére eső vakációra is érvényes.



Egyik módosítás értelmében 2020-ban az intézkedés hatálya kiterjed a szükségállapot utáni időszakra is, tanév végéig.



Az intézkedés a 12 évnél kisebb, óvodába vagy iskolába járó gyerekek szüleire, valamint a 26 év alatti, fogyatékkal élő, valamely oktatási intézménybe járó fiatalok szüleire érvényes.



Egy hasonló jogszabálytervezetet már május 6-án is elfogadott döntő házként a képviselőház, az most kihirdetésre vár. A jogszabály értelmében egyik szülő szabadnapokat vehet ki abban az esetben, ha szélsőséges időjárási viszonyok vagy más rendkívüli állapotok miatt ideiglenesen felfüggesztik az oktatást. Egyik módosítás értelmében 2020-ban az intézkedés hatálya kiterjed a szükségállapot utáni időszakra is, az iskolai év végéig. (agerpres)

