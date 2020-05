Elfogadta szerdán este a képviselőház a vészhelyzetet szabályozó törvényt

Elfogadta a képviselőház a vészhelyzetet szabályozó törvényt.



A jogi bizottság többórás vita után véglegesítette a kormány tervezetéről szóló jelentést, és több ponton is módosított a szenátus által kedden elfogadott szövegen. Ezt követően a képviselőház döntő házként fogadta el szerdán a veszélyhelyzetet szabályozó törvényt.



A jogszabályjavaslatot végül 267 támogató, 26 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadták el, miután a Liberálisok és Demokraták Szövetségén (ALDE), illetve a Pro Románián kívül valamennyi alakulat bejelentette, hogy megszavazza.



Engedélyezhető az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, fogászati rendelők, szépségszalonok, ruhatisztítók, optikai üzletek megnyitása.



Az országos speciális vészhelyzeti bizottság jóváhagyásával a helyi hatóságok kötelesek megnyitni a parkokat és az önkormányzat által működtetett szabadtéri sportlétesítményeket a lakosság számára.



A vészhelyzet ideje alatt engedélyezhető a múzeumok, könyvtára, koncert- és előadótermek, művelődési otthonok és más kulturális intézmények tevékenysége.



Engedélyezett a polgárok intézményes karanténbe helyezése és az otthoni elkülönítésük. Korlátozható vagy betiltható a lakosság szabad mozgása a településeken belül vagy települések között, esetenként naponta egy idősávban.



A felsőoktatási intézményekben engedélyezett a hallgatók online záróvizsgáztatása.



Korlátozható a gyülekezéshez való jog.



Így betilthatóak a tüntetések, menetelések, népgyűlések. Sőt, a zárt térben szervezett kulturális, sport, tudományos és vallásos események is (mint a koncertek, misék, istentiszteletek). Viszont az országos speciális vészhelyzeti bizottság engedélyezheti az edzéseket, edzőtáborozásokat és sportversenyeket, illetve a különböző sportlétesítmények használatát.



Felfüggeszthető bizonyos intézmények és gazdasági egységek tevékenysége.



A testület által elfogadott egyik módosító javaslat lehetővé teszi a 15 ezer négyzetméteresnél kisebb kereskedelmi központok megnyitását. Tehát, kinyithatnak a vendéglátóipari egységek teraszhelyiségei; a 15 ezer négyetméteresnél kisebb bevásárlóközpontok, amelyek üzlethelyiségei egyenként 500 négyetméteresnél kisebbek.



Vesztegzár alá vonhatók épületek, települések vagy akár egész régiók.



Korlátozható vagy betiltható a légi, közúti, vasúti, tengeri vagy folyami közlekedés, esetenként naponta egy idősávban. Ideiglenesen bezárhatók határátkelőhelyek.



A közintézmények és hatóságok által kibocsátott okmányok érvényessége nem jár le a vészhelyzet ideje alatt, illetve a vészhelyzet megszűnése után további 90 napig.



A testület két ízben is megvitatta a módosító javaslatokat, az első, kedvező véleményezést követően ugyanis, egy tévedés miatt visszahívták a jogszabálytervezetet, majd újabb jelentést szövegeztek meg és küldtek el a plénumnak.



A tervezet leszögezi, hogy a veszélyhelyzetet a kormány rendelheti el a belügyminiszter javaslatára, legtöbb 30 napos időtartamra, amelyet további 30 nappal meghosszabbíthatnak. A veszélyhelyzet elrendelhető az ország egész területére vagy csak bizonyos településekre.



A képviselőház jogi bizottsága által elfogadott egyik módosítás értelmében amennyiben a veszélyhelyzetet az ország területének legalább felére rendelik el, ezt a parlamentnek is jóvá kell hagynia öt napon belül. Amennyiben a törvényhozás elutasítja a veszélyhelyzet jóváhagyását, az azonnali hatállyal megszűnik. A szenátusban elfogadott változat szerint csak akkor lett volna szükség a parlament jóváhagyására, ha a veszélyhelyzet az ország egész területére vonatkozna.



A tervezet azt is előírja, hogy a parlament módosíthat a kormány által a veszélyhelyzet idején elrendelt intézkedéseken.



Egy másik módosítás szerint - amelyet a nemzeti liberális párti Florin Roman terjesztett elő - a tervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számítva lép hatályba. Ennek a kitételnek a bevezetését azonban a Szociáldemokrata Pártot képviselő Alfred Simonis kezdeményezésére ismét külön szavazásra bocsátják a plénumban, az alkotmány értelmében ugyanis a törvények a Hivatalos Közlönyben való megjelenésük után három nappal vagy egy későbbi időponttól lépnek érvénybe.



A jogi bizottság ismét beemelt a tervezetbe a korlátozásokkal kapcsolatos néhány cikkelyt, amelyeket egy nappal korábban törölt a felsőház.

