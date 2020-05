Tajvani maszkok érkeztek Romániába az RMDSZ kérésére, a magyar kormány segítségével

Újabb egymillió maszk érkezett Romániába a magyar kormány segítségével - írja az RMDSZ egy csütörtök reggeli közleménye.



A szöveg szerint egy tajvani magánadományról van szó, a segélyszállítmányt pedig a következő helyekre juttatják el:



- kapnak a záróvizsgákra készülő nyolcadikos és tizenkettedikes diákok, valamint tanáraik



- kapnak belőle erdélyi idősotthonok



- a Szent Ferenc Alapítvány munkatársai és a gondozásában lévő gyermekeknek is adnak, továbbá a Caritas Alapítvány és a Diakónia Alapítvány munkatársainak is



- a többi része kórházakhoz, az önkormányzatokhoz és az egyházaknak megy Erdély-szerte.



Az RMDSZ mielőtt kiosztotta volna, készített egy videót az egészről, megszólalnak benne iskolaigazgatók is, íme:







Az adományozó neve Frank Liu, akinek az RMDSZ megköszönte a segítséget. Hogy kicsoda Frank Liu, arról az Index írt nemrég egy összefoglaló cikket: röviden ő jelenleg a leggazdagabb magyar állampolgár, aki erdélyiekkel is jó kapcsolatot ápolt a közelmúltban. (közlemény)





