Ezekben a megyékben osztották a legtöbb bírságot; Kovászna és Hargita a sereghajtók között

Mint ismeretes, Romániában a hatóságok a szükségállapot intézkedéseinek megszegéséért valamint a kijárási tilalom be nem tartásáért bírságoltak az elmúlt hónapokban. Az országban a legnagyobb kiosztott bírság a maximálisan kiszabható 20 ezer lej volt, és Bihar megyében bírságoltak a legnagyobb összegre, valamivel több mint 40 millió lejre összesen.



Egyelőre még nem lehet tudni biztosan, hogy az eddig befizetett bírságokat hogyan kaphatják vissza a megbüntetett személyek, ugyanis azokat nemrégiben alkotmányellenesnek nyilvánították, három ellenzéki párt pedig be is nyújtott egy javaslatot, amely egyszerűen eltörölné azokat.



Országos szinten Prahova megyében osztották ki a legtöbb bírságot a szabályok megszegéséért, összesen 11.462-őt, majd Konstanca (9.556), Iași (8.720), Dolj (7.846) és Temes (7.658) megyék következnek.





Fotó: expertforum.ro

Bár Bihar megye nincs benne a top 5-ben a bírságok számát tekintve, a bírságok összegét tekintve mégis itt osztották ki a legnagyobb bírságokatt, összesen 40.607.840 lej értékben. A partimumi megyét követi Dolj, ahol 17.926.669 lejre bírságoltak, míg Iași megyében 17.611.581 lejre, Prahova megyében 17.065.900. lejre, Temes megyében pedig összesen 14.975.290 lejre.Ami az összegek nagyságát illeti, a legkevesebbre Gorj megyében bírságoltak (1.090.900 lej), majd Kovászna megyében (3.847.019 lej), Arad megyében (4.278.917 lej), Hunyad megyében (4.478.750 lej) és végül Hargita megyében (5.062.208 lej).Az elmúlt három hónapban áprilisban bírságoltak leginkább a hatóságok. A negyedik hó első 15 napján 217.981.964 lejre osztottak ki büntetéseket. Ez az összeg március 15. és 31. között 86.009.514 lej, míg április 16. és 21 között 61.171.081 lej volt.