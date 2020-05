Tudod már, hogy idén kinek adod az adód 3,5%-át?

Június 30-áig meghosszabbította a pénzügyminisztérium a határidőt, ameddig a természetes személyek felajánlhatják 2019-es jövedelemadójuk legtöbb 3,5 százalékát civil szervezeteknek, más nonprofit szervezeteknek, egyházaknak. Vagyis lett még egy kis időd átgondolni, hogy kinek ajánld fel ezt az összeget, ha még nem tetted meg.



A felajánláshoz idén sem kell mást tenni, mint hogy:



1. kinyomtatod és kitöltöd a szükséges formanyomtatványt (230-as űrlap*) a személyes adataiddal és a támogatni kívánt szervezet adataival

(*vannak szervezetek, akiknek a 2019. január–március időszakra 2%-ot, az április-december időszakra 3,5 százalékot lehet felajánlani, ezért első ránézésre kicsit bonyolultabb az űrlap)



2. eljuttatod az adóhivatalhoz (ANAF) a következő módozatok egyikén:



- személyesen az ANAF azon kirendeltségénél, amelyhez az állandó lakhely szerint tartozol



- postai úton, ajánlott küldeményként (cu confirmare de primire) szintén az állandó lakhelyed szerinti illetékes kirendeltségéhez beküldve (itt ki lehet keresni ezek címét)



- a személyes online fiókban (Spatiu Privat Virtual), a regisztrációról és a használatáról itt találsz leírást



Fontos újítás, hogy idéntől akár két évre is fel tudod ajánlani az adód 3,5 százalékát. Amennyiben élni szeretnél ezzel a lehetőséggel, az űrlapon az erre vonatkozó mezőt kell bejelölnöd.



Amennyiben még tanácstalan vagy az összeg célját illetően, szétnézhetsz a korábbi, jótékonykodásról szóló cikkünkben is, ahol több civil szervezetet is találsz, amelynek szimpatikus lehet a tevékenysége. De ha éppen a kedvenc sajtód szeretnéd ily módon támogatni, erre is van lehetőséged, és ha történetesen mi vagyunk azok, megköszönjük, ha nekünk ajánlod fel a jövedelemadód egy részét. Ebben az esetben ezt az adatainkkal előre kitöltött űrlapot kell kinyomtatnod és kiegészítened a saját adatokkal.



A határidő tehát június 30., eddig lehet személyesen bevinni az adóhivatalba, feltölteni a "Spatiu privat virtual"-ba vagy ez lehet a postára adás bélyegzőjének utolsó dátuma.



Ha bármilyen kérdésed van ezzel kapcsolatban, írhatsz nekünk az office@transindex.ro címre.



Nyitókép: Unsplash/United Nations COVID-19 Response

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!