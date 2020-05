Az erdélyi magyar népesség számát és arányát bemutató interaktív térképet készített az Erdélystat

Régiók, megyék, települések szintjén ismerteti az erdélyi magyar népesség számát és arányát, az az interaktív térkép és adattár, amelyet ma tett közzé az Erdélystat.



Az adatvizualizációban a teljes és a magyar nemzetiségű lakosságra vonatkozó adatok településméret és év szerint is szűrhetők, térkép, táblázatok és diagramok segítik a gyors áttekinthetőséget. A legutóbbi négy népszámlálás eredményeit bemutató felület hasznos társadalmi önismereti gyakorlat lehet a jelenlegi online oktatásban is.



Az adatok forrását az 1997-es, 1992-es, 2002-es és 2011-es népszámlálások hivatalos eredményei képezik, ezek a jelenlegi településszerkezethez (városok és községek) vannak igazítva.



Módszertani szempontból lényeges megjegyezni, hogy a 2011-es népszámlálást követően mintegy 1,2 millió személy etnikumára vonatkozó információ nem állt rendelkezésre, mivel őket utólag, adminisztratív nyilvántartókból emelte be az Országos Statisztikai Hivatal a végső adatbázisba.



Az Erdélystat munkatársai ezekben az esetekben megbecsülték a magyar nemzetiségűek számát, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az etnikai megoszlások azonosak a nyilatkozó és a nem nyilatkozó populáció körében. Így összesítve a legutóbbi népszámláláson 1 280 913 magyar etnikumú személy lehetett regisztrálva, a teljes romániai népesség 6,37%-a, az erdélyi népesség 18,70%-a. (közlemény)

