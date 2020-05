Az ActiveWatch azt kéri Johannistól, hogy ne írja alá a Trianon-törvényt

Az újságírók, a sajtó- és a szólásszabadság mellett álló ActiveWatch Egyesület aggodalmát fejezte ki a május 13-án elfogadott "Trianon-törvény" miatt, és arra bátorítják az elnököt, hogy utasítsa el annak elfogadását.



"Egy olyan szervezetként, amely a felelősségteljes kommunikációért küzd, úgy véljük, hogy a megszavazott törvény mérgező hatású a társadalom számára, egyetlen következménye pedig a román állampolgárok közötti nacionalista feszültségek keltése lesz" - írják közleményükben.



A szervezet azzal érvel, hogy a magyar nemzetiségű állampolgároknak Trianon traumát jelent, amelynek nem a szerződés jogi szövegéhez van köze, hanem a nemzetüktől való szimbolikus elszakadásához. Szerintük amennyiben a román állam integratív módon, kulturális és politikai teret akar a kisebbségeknek is nyújtani, úgy meg kell erősítenie ezeknek az érzelmi kötődését hozzá. Ezt nem lehet erővel, az érzékenységeik figyelmen kívül hagyásával megtenni, hanem ellenkezőleg, elismerni, tisztelni és megünnepelni kellene a kulturális másságaikat. Emlékeztetünk rá, hogy bár a magyarok Románia legnagyobb kisebbségét jelentik, egyetlen hivatalos ünnepnap sincs, amely nekik szólna, míg például a romáknak van ilyen napja, ahogyan a tatároknak is. Létezik ugyan a Magyar Nyelv Napja, de ezeket csak azokban az iskolákban és településeken ünnepli meg, ahol többségben van a magyar lakosság.



A szervezet emlékeztet rá, hogy a Trianon-napnak azért sincs értelme, mert gyakorlatilag ugyanazt ünnepli meg, mint december elseje. Így ártani ugyan nem árt a románoknak, de nem is hoz semmi újat számukra. Az egyetlen, amire alkalmas, hogy új feszültségeket teremtsen a román társadalom és a számára kulturálisan nagyon hasznos magyar kisebbség között.



A szervezet figyelmeztet rá, hogy bár a törvény indoklásában az szerepel, hogy a Trianon-nap hasznos lenne arra, hogy a "revizionista retorika" ellen fellépjen, nemzetközi szinten ennek semmilyen hatása nem lehet. Sokkal inkább hasznos lenne szerintük, ha a román államnak kutatásokat finanszírozni a témában, amelyek valós befolyást jelenthetnének a nemzetközi közösségre nézve.



Az ActiceWatch úgy véli, hogy a köztereken történő megemlékezések jó eséllyel a szélsőséges román és magyar retorika összecsapásinak helyszínévé válhatnak. A helyzet még annál is súlyosabb, ha azt vesszük figyelembe, hogy hamarosan választásokra kerül sor. "A történelem megmutatta, hogy az ellenségeskedés elültetésének az egyetlen eredménye a társadalmi törésvonalak létrehozása lehet"- írják.



Mindezek alapján arra kérik Klaus Johannist, hogy ne írja alá a törvényt, küldje vissza a parlamentnek, és remélik, hogy a képviselőknek és szenátoroknak másodjára lesz "annyi bölcsessége", hogy találjanak egy módot arra, hogy ne szavazzák meg. "Végül is 100 évvel Trianon után megnyugodhatnánk végre: Erdély a mienk (mindannyiunké)!" - zárják a közleményt. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!