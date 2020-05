Năstase beperelte Johannist és Orbant, amiért visszavonták a kitüntetését

A korrupciós bűncselekmények miatt kétszeresen is elítélt Adrian Năstase egykori miniszterelnök a Bukaresti Fellebbviteli Bírósághoz fordult, amiért Klaus Johannis államfő korábban aláírta az a dekrétumot, amelynek értelmében visszavonja azoknak a személyeknek az állami kitüntetését, akiket büntetőperben jogerősen elítéltek. Ennek értelmében elvették Năstasetól is a Románia Csillaga Érdemrendet.



Az ügy előzménye éppen az, hogy tavaly december 1-jén, a nemzeti ünnep alkalmából meghívást kapott a Cotroceni Palotába az egykori miniszterelnök is, mint az összes többi állami kitüntetett. A román jobboldali sajtó viszont eléggé nagy ellenszenvvel fogadta, hogy a korrupciós bűntettekért elítélt Năstase is ott lehetett a meghívottak között.



A sajtóban megjelent publicisztikák hatására Johannis pár napra rá jelentette be, hogy vissza fogja vonni az állami kitüntetéseket a fentebb említettektől.



Adrian Năstase még 2002-ben kapta meg Ion Iliescu egykori államfőtől a Románia Csillaga érdemrendet. A Hotnews.ro úgy tudja, hogy a volt kormányfő márciusban vitte az ügyet a fellebbviteli bíróság elé, ahol Johannist és Ludovic Orban miniszterelnököt is beperelte.



Năstase úgy véli, hogy Johannis át akarja írni a történelmet, de akkor azt is meg kellene lépje, hogy az által 2000 és 2004 között odaítélt kitüntetéseket is eltörli. A portál állítása szerint a volt miniszterelnök egyáltalán nem érzi indokoltnak, hogy ennyi dő elteltével megfosszák őt legmagasabb állami kitüntetéstől. (hotnews.ro/hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!