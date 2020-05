Orban felszólította a lakosságot, hogy a továbbiakban is tartsák be a hatósági intézkedéseket

A továbbiakban is legyenek ugyanolyan felelősségteljesek, „mint eddig”, és tartsák be a hatóságok által foganatosított intézkedéseket a készenléti állapotra való áttérést követően is, üzente Ludovic Orban miniszterelnök a lakosságnak.



Ezen intézkedések egyetlen célja a lakosság egészségének és életének a védelme, szögezte le Orban a csütörtöki kormányülés kezdetén.



Orban közölte ugyanakkor, hogy az Országos Vészhelyzeti Bizottság csütörtökön kihirdeti a készenléti állapotot, amelyet a koronavírus-járvány indokol. A testület az emberek élete és egészsége védelmében olyan intézkedéseket hoz meg, amelyek kötelező érvényűek lesznek. A a készenléti állapot a május 15-én érvényét vesztő szükségállapotot váltja fel.(agerpres)

