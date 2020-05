Május 15-étől kötelező a maszkviselés és az egyméteres biztonsági távolság betartása az otopeni-i repülőtéren - közölte csütörtökön a repteret működtető országos társaság.



A dokumentum szerint a reptérre érkező utasokat a terminál előtti sátrakba irányítják, majd innen a gépek indulási sorrendjében vezetik át a terminálba.



A helyes távolság megtartását a padlóra ragasztott színes matricák segítik.



A terminálban nem lehet várakozni, az összes padot leszerelték.



Az utasoknak folyamatosan maszkot kell viselniük, a repülés előtti formalitások elvégzése (check-in, beszállókártya-ellenőrzés, biztonsági ellenőrzés) alatt is.



Az autóbuszok kapacitásuk feléig telve járnak a gépekhez.



A repülőgépbe a beszállás a hátsó sorral, a kiszállás az első sorral kezdődik.



Érkezéskor szintén kötelező a maszk viselése, és az egyméteres biztonsági távolság betartása.



A terminálba sokfelé helyeznek el fertőtlenítőadagolókat, és az egész infrastruktúrát naponta legalább tízszer fertőtlenítik.



A társaság felhívja a figyelmet, hogy elköltöztették az autóbusz- és taximegállót, és a parkolók rendjét is átszervezték, az utasok által követendő útvonalat jól látható jelzésekkel látták el.



Érdemes arra is figyelni, hogy az Északi Pályaudvar - Otopeni repülőtér vasúti pálya építési munkálatai miatt közútiforgalom-elterelés van érvényben - figyelmeztet a közlemény. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!