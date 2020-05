Johannis: mától vészhelyzet van, de ha szükség lesz rá, ismét kihirdethetik a szükségállapotot

Klaus Johannis államfő ma délután bejelentette: vészhelyzet (készenléti állapot) váltja mától a szükségállapotot, hozzátéve: amennyiben a járványügyi helyzet nem alakul a várakozásoknak megfelelően, ismét kihirdeti a szükségállapotot.



Hangsúlyozta: a járvány nem ért véget, ezért továbbra is érvényben lesznek bizonyos korlátozások, illetve egészségügyi óvintézkedések, például kötelező lesz a maszk viselése zárt terekben.



Az államfő szerint egyes felelőtlen politikusok alaptalanul híresztelik azt, hogy a következő három napban nem lesznek érvényben korlátozó intézkedések. Amint arról beszámoltunk, a PSD politikusai állították, hogy jogtalanul tartanák fenn a következő 3 nap során a járványügyi intézkedéseket, mivel a szükségállapot ma lejár, a vészhelyzet pedig csak hétfőtől léphet érvénybe.



Johannis leszögezte: megvan a törvényes háttere annak, hogy az elkövetkező három napban is fenntartsák a járványügyi óvintézkedéseket.



Elégedetten nyilatkozott az elnök az elmúlt két hónap eredményeivel kapcsolatban. „Együtt életeket mentettünk meg, így néz ki egy erős és egységes nemzet, így kell folytatnunk” – mondta. Kijelentette: helyénvalónak bizonyultak a drasztikus intézkedések, ezt igazolja a fertőzöttek, illetve a járvány miatt elhunytak aránylag alacsony száma.



Johannis szerint a járványügyi mutatók valamelyes javulást mutatnak, ezért most megengedhető, hogy áttérjünk a szükségállapotról a lazább szabályozást jelentő vészhelyzetre. Figyelmeztetett ugyanakkor: a járványnak még nincs vége, ezért továbbra is be kell tartanunk az óvintézkedéseket, mert ha nem teszünk eleget a szociális távolságtartástartás követelményeinek, és emiatt a járványgörbe megint elkezd emelkedni, nem fog habozni ismét kihirdetni a szükségállapotot.



Az elnök megköszönte továbbá, hogy a lakosság nagyrésze betartotta a szabályokat és külön köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak áldozatos munkájukért. Kifejtette, a krízishelyzet tükröt tartott elénk, amiben megláthattuk az államszervezési, törvénykezési hibákat. Eszerint sürgős szükség van egy alapos reformra az egészségügyet, az oktatási rendszert és a közigazgatást illetően.



Azt is elmondta, hogy a törvényhozók 30 év alatt nem voltak képesek megalkotni azokat a jogszabályokat, melyekre támaszkodva meg lehetett volna hozni a legszükségesebb intézkedéseket egy krízis idején. Kifejtette: ez megnehezítette a dolgukat, de megoldották a problémákat, mivel az államelnök és a miniszterelnök egy csapatot alkotva dolgozott.



Megemlítette ugyanakkor, hogy egyes felelőtlen, „régi és retrográd” politikusok a parlamentben próbálták ellehetetleníteni a munkájukat, például próbálták megakadályozni, hogy a vészhelyzetet kihirdethessék, de nem jártak sikerrel.

(hírszerk.)



