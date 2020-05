Az akkreditációval nem rendelkező magániskolák is kapnak támogatást a vészhelyzet idejére

A vészhelyzet idejére azok a magániskolák is megkapják a diáklétszám alapján járó támogatást, melyek engedéllyel rendelkeznek, de még nem szerezték meg az akkreditációt – jelentette be Raluca Turcan kormányfő-helyettes.



Ezzel kapcsolatosan ma délutáni ülésén döntött a kormány. Turcan szerint erre azét van szükség, mert a járvány miatt kialakult krízis érintette azokat az oktatási intézményeket is, melyek elindították az akkreditációs folyamatot, ám ennek még nem értek a végére. Ezek az oktatási intézmények mindeddig nem voltak jogosultak erre a támogatásra. (edupedu.ro, hírszerk.)



Fotó: Element5 Digital/unsplash.com



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!