Arafat: Újraindul a járóbeteg-ellátás

Újraindul a járóbeteg-ellátás - jelentette be Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár az országos vészhelyzeti bizottság csütörtök esti ülését követően.



Arafat azt mondta, a járóbeteg-rendelőintézetek ezután ellátják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, de csak előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják a betegeket, és a váróteremben nem tartózkodhatnak páciensek.



A kórházak is fogadhatják a nem sürgősséginek minősülő eseteket is, a látogatási tilalom azonban továbbra is érvényben marad, és az egészségügyi intézményeknek meg kell találniuk a módját, hogy tájékoztassák a hozzátartozókat a beutalt páciens állapotáról - mondta még az államtitkár. (agerpres)



Fotó: Anastasiia Chepinska/unsplash.com

