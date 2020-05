Ezeket a szabályokat kell betartaniuk a cégeknek és közintézményeknek a vészhelyzet idején

Ismertette Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár azokat az intézkedéseket, amelyeket a magáncégeknek és közintézményeknek kell meghozniuk május 15-e után.



A katasztrófavédelem vezetője szerint a magánvállalatoknak és közintézményeknek kötelességük úgy megszervezni a tevékenységet, hogy az alkalmazottak távmunkában dolgozhassanak. Ha a tevékenység jellegéből adódóan erre nincsen mód, gondoskodniuk kell a járványtani szűrés biztosításáról, arról, hogy az alkalmazottak belépéskor fertőtlenítsék a kezüket, hogy tartsák be az irodai munkavégzésre vonatkozó szabályokat. Az 50-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál és közintézményeknél több időpontot kell megszabni a munkaidő elkezdésére és befejezésére - tette hozzá.



Személyes ügyfélfogadás esetén a cégeknek és intézményeknek úgy kell megszervezniük a tevékenységet, hogy minden ügyfélre legalább 4 négyzetméteres terület jusson, és tudják tartani egymástól a legalább 2 méteres távolságot; nem engedhetik be azokat a személyeket, akiknek a testhőmérséklete meghaladja a 37,3 Celsius-fokot; fertőtleníteniük kell a felületeket, és meg kell előzniük a torlódásokat.



Az éttermek, a szállodák, motelek, panziók éttermei, a kávézók és ezek teraszai is zárva maradnak - nyomatékosította Raed Arafat. (agerpres)



