A Hargita megyei románok is képviseltethessék magukat a parlamentben - kérik a PSD, PNL, ALDE, Pro Románia megyei vezetői

Online petícióban kéri a Hargita megyei Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Demokraták és Liberálisok Szövetségének (ALDE) az elnökei, valamint a Pro Románia Hargita megyei koordinátora, hogy úgy módosítsák a választási törvényt, hogy a Hargita megyei román nemzetiségűeknek is legyen képviselete a román parlamentben.



A Klaus Johannis államfőnek, Robert-Marius Cazanciuc szenátusi elnöknek, Marcel Ciolacu képviselőházi elnöknek és Ludovic Orban miniszterelnöknek címzett kérésben a szenátus és képviselőház megválasztását szabályozó 208/2015-törvény módosítását kérik.



Az online petíció kezdeményezői szerint a megyében élő román nemzetiségű állampolgárok a jelenlegi választási törvény miatt a megye megválasztott magyar tisztségviselőitől függnek. Úgy érzik, hogy ők „el vannak felejtve” és „peremre vannak szorítva”, éppen ezért eljött az ideje, hogy „hallassák a hangjukat”.



Úgy vélik elérkezett az ideje annak, hogy egy helyi román nemzetiségű parlamenti képviselő is képviseltesse magát a parlamentben, ez pedig szerintük nem irányul senki ellen, hanem csak saját magukért kérik ezt.



„A Hargita megyei románoknak joguk van arra, hogy az érdekeik védelmében képviseltetni tudják magukat a román parlamentben!”- szögezik le az online petíció szövegében, éppen ezért kérik a fenti címzetteket, hogy úgy módosítsák a választási törvényt, hogy ez megtörténhessen.



Az online petíció kezdeményezői között van Romeo Ţepeş Focşa, a Hargita megyei PSD elnöke, Sebastian Vcitor Buzilă , Hargita megyei PNL elnöke, Claudiu-Ilie Sere, a Hargita megyei ALDE elnöke és Marian Voșloban, a Pro Románia Hargita megyei koordinátora.



A kezdeményezésre reagált az Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) Hargita megyei szervezete is a Facebookon:







A Virág Zsolt Hargita megyei PLUS elnök által aláírt közlemény szerint a PLUS nem válogatta és nem válogatja nemzetiségi szempont szerint azokat, akiket képvisel. "Ilyenképpen nem veszünk részt olyan helyi szövetségekben sem, amelyek az etnikumok még erőteljesebb eltávolodásához vezetnek" - mondja, hozzátéve, hogy a PLUS románok, magyarok és más kisebbségi közösségek, vagyis mindenki pártja.



„Azzal kapcsolatban, hogy Hargita megye számára, speciális választási szabályok mentén a „Pune-ți Parlamentul la Treabă!” megyei kezdeményezés az RMDSZ-től különböző, újabb képviselőt kíván a parlamentbe juttatni, kihangsúlyozom az alábbiakat:



1. Sokkal inkább, mint korábban, napjainkban Hargita megye lakóinak tisztességes és érdemi képviseletre van szükségük a román Parlamentben.

2. Meggyőződésünk, hogy a XXI. században és egy olyan országban, amely az európaiság értékeit vallja, és amely egy modern, diszkriminációtól mentes társadalmat kíván építeni, már nem lehet a nemzetiségi hovatartozása kizárólagos politikaszervező erő.

A Hargita megyei PLUS minden erőforrását arra fogja használni, hogy a megye lakosságának jogait és érdekeit megvédje a majdani törvényhozó testületben”- áll a Hargita megyei PLUS által közzétett bejegyzésben. (hírszerk.)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!