Borboly: Csík térségében jelentősen megnőtt a koronavírus-esetek száma

Megtöbbszöröződtek Csík térségében a koronavírusos esetek, számolt be egy Facebook-videóban péntek reggel Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. „Szinte azt is mondhatnám, hogy megháromszorozódott” - mondta.



A megyei tanács elnökének a beszámolója szerint péntek délben a megyei prefektusi hivatal, illetve a belügyminisztérium majd közzéteszi a hivatalos számokat is, ő egyelőre erről nem adhat hivatalos tájékoztatást, de annyit elmondhat, hogy az esetek száma megnőtt.



(hírszerk.)

