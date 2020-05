Csíkszeredában ezek az enyhítő intézkedések lépnek érvénybe

A Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Bizottság május 14-i ülésén számos enyhítő intézkedésről döntöttek. Mindezekről Ráduly Róbert Kálmán polgármester, a bizottság elnöke online sajtótájékoztatón számolt be.



- Május 15-én megnyithatnak a Fészek, a Tulipán Áruház és a piaccsarnok fölötti üzletközpont boltjai.



- Szombatonként hagyományostermék-vásár lesz az Erőss Zsolt Aréna szomszédságában.



- Szerdánként – júniustól hétfőkön és péntekeken is – zöldség- és gyümölcsvásár lesz az arénánál.



- A megyeháza árkádjai alól az Erőss Zsolt Aréna bejáratához költözik az ideiglenes zöldség- és gyümölcspiac.



- Június 1-jén újraindul a városi tömegszállítás.



- Május 18-án újraindul a személyes ügyfélfogadás a személyi igazolványokkal kapcsolatosan, és újraindul a városháza pénztára is az önkormányzatnak alárendelt kulturális intézményekben és a VSK Csíkszereda kötelékében újraindul a tevékenység – egyelőre közönség nélkül.



- Az iskolák felkészültek a kéthetes júniusi tanítási időszakra

mindeközben: újabb csíki fertőzöttet kezelnek Csíksomlyón. Ez utóbbiról Borboly Csaba megyei tanácselnök is beszámolt péntek reggel.



A bizottsági ülést követően a polgármester elmondta: egyik Csíkszeredával szomszédos községben újabb fertőzöttet regisztráltak, akit a megyei sürgősségi kórház fertőző betegekkel foglalkozó osztály csíksomlyói épületében kezelnek.Ennek ellenére a szükségállapot megszűnésével már május 15-én elkezdődik az enyhítések sora.



Gazdaság



A leglátványosabb változások gazdasági téren várhatók. 15-én, pénteken megnyithat a Fészek (Nest) kereskedelmi központ és a Tulipán Áruház, valamint a piaccsarnok fölötti üzletközpont valamennyi boltja. A megyei tanáccsal való együttműködés jegyében ugyanakkor piactérré alakul az Erőss Zsolt Aréna nyugati oldalán levő parkolóövezet. Mintegy 40 standnál szombatonként heti rendszerességgel újraindul a hagyományos és helyi termékek vására (9.00–16.00 óra között), szerdánként pedig zöldség- és gyümölcsvásár helyszíne lesz az övezet (9.00–18.00 óra között). Az aréna jegypénztárához közel eső részre költözik a megyeháza árkádjai alól a zöldség- és gyümölcs-árusítópont is. Az ideiglenes piac tehát nem a Promenádon lesz, hanem az említett helyszínen – a változás okát a parkolóhelyek száma is indokolja.



Kultúra és sport



Kulturális téren a Csíki Játékszínben (május 15-én műszaki, június 1-jén a művészi személyzet), a Csíki Székely Múzeumban (május 18.), majd a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (június 1.) alkalmazottai is elkezdhetik a munkát, de egyelőre közönség nélkül. A sportot illetően a VSK Csíkszereda sportolói ugyancsak május 15-én kezdhetik el a szabadtéri edzéseket és edzőtáborozásokat.



Iskolák



Az iskolák felkészülten várják a nyolcadikosok és a tizenkeddikes tanulók vizsgára való felkészítésére szolgáló kéthetes tanítási időszakot: elkészültek a szükséges mobilitási és higiéniai tervek. A polgármesteri hivatal ugyanakkor 33 ózongenerátorral, intézményenként 2-2 pisztoly típusú hőmérővel, 180 adagolóval és ugyanennyi szappantartóval, adagolónként 5 liter fertőtlenítőszerrel, kérésre pedig további klór alapú fertőtlenítőszerrel szereli fel az

iskolákat.



Városházi ügyfélfogadás



Május 18-tól kezdve két városházi osztályon fogadják hosszabbított programmal az ügyfeleket. A személynyilvántartó közszolgálat és a pénztár is munkanapokon 9.00–13.00 és 14.00–18.00 óra között, szombaton pedig 9.00–13.00 óra között várja az állampolgárokat.

A személyi igazolványok igénylését és átvételét a korábban megszokott, de kissé átszervezett helyszínen tehetik meg.



A városháza adó- és illetékosztályának pénztára ideiglenesen a Mikó-várban nyit újra. A társadalmi távolságtartás betartásával így ismét személyesen is törleszthetők a helyi adók és illetékek, valamint a bírságok.

A városi tömegszállítás június 1-jén szintén újraindul. (közlemény)

