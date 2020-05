Ezen a hétvégén nem büntetnek, hétfőtől viszont (megint) igen. Mekkora lehet az összeg?

Mivel a vészhelyzetet (készenléti állapotot) szabályozó törvényt későn dolgozta ki a kormány, ez nem lép hatályba csak leghamarabb hétfőn, május 18-án. Bár péntektől, 15-étől kihirdették a vészhelyzetet Romániában (14-én pedig a szükségállapot lejárt), a szabályok megszegése miatt nem büntethetnek a hatóságok hétfőig. Azaz büntethetnek, azonban ez alkotmányellenes lesz, mivel az Alkotmánybíróság pár napja kimondta: csakis a parlament korlátozhatja az emberek alapvető jogait.



Lássuk, hétfőtől milyen szankciókra számíthatunk, illetve ezek közül melyek érintenek sokakat. A nem túl súlyos kihágásokért egyébként 500-2 500 lejes büntetés, a nagyobbakért viszont akár 3 000-15 000 lejes bírság is kiszabható.





- Ha a természetes személyek nem teszik meg „az élet védelme, illetve mások veszélyeztetésének korlátozása céljából” megalkotott szabályokat, 500-2 500 lej közötti bírsággal sújthatók. (Értelmezésünk szerint ide tartozik a maszkviselés elmulasztása zárt nyilvános terekben, a közszállítási járművekre való fel- és leszállási rend, valamint az ülések elfoglalása rendjének be nem tartása, illetve tágabb értelemben, a szociális távolságtartási intézkedések mellőzése.)



- Ha gyalogosan vagy járművel közlekedik valaki olyan területen, ahol ez tilos vagy korlátozva van, illetve olyan időszakban közlekedik, amikor korlátozások vannak érvényben, 500-2 500 lej közötti bírsággal sújtható. (Ez valószínűleg arra vonatkozik, hogy települések, illetve metropolisz-övezetek között csak bizonyos okokból szabad közlekedni, akkor is csak az új típusú nyilatkozat birtokában. Tehát a büntetés azokat fenyegeti, akik nyilatkozat nélkül utaznak két település között, vagy az ok, amit feltüntettek, nem szerepel azon a 11 pontos listán, ami miatt elhagyható a település vagy metropolisz-övezet.)



- Az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályok megsértése 1 000-5 000 lej közötti büntetést vonhat maga után.



- A karantén megsértése szintén 1 000-5 000 lejes bírságot vonhat maga után. (A vészhelyzet vagy készenléti állapot ideje alatt is hirdethető karantén egy-egy épületre, településre vagy régióra vonatkozóan. Jelenleg is érvényes a karantén például egy Bákó megyei településre.)



A törvény számos más esetet is felvázol, a kiszabható büntetésekkel. Például ha valaki a szabályokat megsértve szervez kültéri koncerteket vagy demonstrációkat, illetve beltéri kulturális, művészeti vagy sporteseményeket, 3 000-15 000 lejes bírságot kockáztat. Míg aki egy ilyen rendezvényen részt vesz, 500-2 500 lejre büntethető. Aki szeretné alaposabban tanulmányozni a kiszabható bírságokat, itt olvashat róluk bővebben. (digi24.ro, hírszerk.)



Fotó: a Román Rendőrség Facebook-oldala



